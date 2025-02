Veglia di Taizé a Sellia Marina: un momento di preghiera e riflessione comunitaria

Sellia Marina, 20 febbraio 2025 - Nella serata di giovedì 20 febbraio, alle ore 21:00, la Chiesa del Santissimo Rosario di Sellia Marina accoglierà il secondo appuntamento con la Veglia di

Taizé, un momento di intensa spiritualità e raccoglimento promosso dal Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Catanzaro-Squillace.

L'incontro rappresenta un'opportunità preziosa per giovani e fedeli di ogni età che desiderano immergersi nella suggestiva atmosfera di preghiera contemplativa tipica della Comunità di Taizé, fondata in Francia e divenuta un simbolo di ecumenismo e dialogo interreligioso. Canti meditativi, letture bibliche e silenzio interiore saranno al centro della serata, offrendo ai partecipanti un'occasione per rinnovare la propria fede e riscoprire il valore della preghiera condivisa.

Un Pensiero per Papa Francesco

In un momento delicato per la Chiesa, i fedeli si uniranno in una speciale preghiera per la salute di Papa Francesco, affidandolo al Signore affinché possa affrontare con forza e serenità le sue attuali difficoltà. "

Siamo una grande famiglia di credenti e vogliamo affidare il Santo Padre alla misericordia e all'amore di Dio", affermano gli organizzatori della veglia, sottolineando l'importanza della solidarietà spirituale nei confronti del Pontefice.

La Spiritualità di Taizé: Un Ponte tra le Comunità

Le veglie di Taizé rappresentano un momento di incontro tra culture e tradizioni diverse, accomunate dalla ricerca della pace interiore e dalla volontà di costruire un mondo più fraterno. L'iniziativa, che si svolge con cadenza regolare, ha già visto una significativa partecipazione nelle edizioni precedenti, confermandosi come un punto di riferimento per la crescita spirituale della comunità locale.

L'invito è rivolto a tutti coloro che desiderano partecipare a un'esperienza di fede autentica, lasciandosi guidare dalla bellezza del canto e dalla forza della preghiera comune. Un'occasione per fermarsi, riflettere e ritrovare il senso profondo della propria spiritualità in un mondo sempre più frenetico.

Per maggiori informazioni, il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile resta a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda e fornire ulteriori dettagli sull'evento.