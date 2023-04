Veleggiata per l’ambiente: a Tropea, 13 sezioni della Fidapa BPW Italy partecipano alla Settimana Verde di Ambiente Mare Italia

Domenica 23 aprile, ore 10, presso il porto di Tropea si terrà la “Veleggiata per l’ambiente”, un’iniziativa promossa dall’AMI (Ambiente Mare Italia) e dalle sezioni di Cosenza e Tropea della Fidapa BPW Italy (Federazione italiana donne arti professioni affari). Partner della manifestazione: Comune di Tropea, Porto di Tropea SPA, Lega Navale di Tropea, Lega Navale di Palmi, Vela Club di Tropea, Consulta delle Associazioni di Tropea e del Territorio, Club per l’Unesco Tropea, Dipartimento Ingegneria dell’Ambiente dell’Università della Calabria.

La “Veleggiata per l’ambiente” sarà l’evento conclusivo della Settimana Verde di Ambiente Mare Italia, una kermesse patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e dalla Commissione europea - Rappresentanza in Italia. Tema di quest’anno: “La Terra. La nostra casa. Proteggiamola”. Una settimana di eventi, 100 in tutta Italia, il cui intento è celebrare e tutelare la Terra. La scelta delle date di questa manifestazione è legata a due giornate importanti: la Festa nazionale del Mare (11 aprile) e la Giornata Mondiale della Terra (22 aprile). L’intento è sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità ambientale e della salvaguardia del nostro pianeta al fine di aumentare la consapevolezza sul ruolo di ciascuno di noi nel prendersi cura dell'ambiente e della natura.

Focus della veleggiata del 23 aprile a Tropea sarà la particolare attenzione al fragile equilibrio del nostro mare. La sezione Fidapa di Cosenza, insieme alle leghe navali, ha provveduto alla ricerca delle imbarcazioni che, a titolo gratuito, esporranno le bandiere delle 13 sezioni Fidapa coinvolte (Cosenza, Tropea, Rende, Catanzaro, Acri, Spezzano Albanese, Valle Del Savuto, Soveria Mannelli, Piana Di Palmi, Lamezia, Vibo Valentia, Paola, Amantea) e delle altre organizzazioni presenti patrocinanti.

La veleggiata sarà anticipata dall'incontro con il professor Giuseppe Mendicino (direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente dell’Università della Calabria) e l'ammiraglio Andrea Agostinelli, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

La presidente Fidapa sezione di Cosenza, Elena Pistilli, ha dichiarato che «la scelta di partecipare alla Settimana Verde dell’AMI a favore dell’ambiente nasce da un protocollo d’intesa a livello nazionale fra l’AMI e la Fidapa BPW Italy nazionale nella persona della presidente Fiammetta Perrone. La veleggiata si svolgerà in uno dei luoghi più belli e caratteristici, ma anche più fragili della Calabria, Tropea, proprio a sottolineare che non è più demandabile ad altri la tutela dell’ambiente, ma deve cominciare responsabilmente nelle nostre case. Ringrazio tutti i partner che hanno reso possibile questo evento e, in particolare, Chiara Epifanio Presidente sezione Fidapa di Tropea che, con passione e dedizione, mi ha supportato nell’organizzazione».

Chiara Epifanio, presidente della Fidapa di Tropea e socia fondatrice Club per Unesco Tropea, ha precisato: «Sono felice di contribuire alla sensibilizzazione di tematiche Fidapa e Unesco, volte alla protezione e alla tutela dell'ambiente, poiché per colmare il Say Do Gap di cui tanto ancora sentiamo discutere è necessario acquisire comprensione del comportamento sostenibile. La preoccupazione che dichiariamo per l'ambiente spesso non si associa ad azioni concrete nella vita quotidiana. Questo è il nostro impegno: incoraggiare in un'ottica di sostegno Governi, associazioni e cittadini a intraprendere azioni comuni tali da colmare questo divario tra il dire e il fare sostenibilità. Un particolare ringraziamento va alla Fidapa BPW Italy nella persona della presidente Fiammetta Perrone e all’Ami e al suo presidente Alessandro Botti per aver voluto fortemente questo evento a Tropea. Ringrazio l'amica Elena Pistilli che con garbo ha tracciato i segni di questa giornata».

Denise Ubbriaco