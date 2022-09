Venerdì 30 luglio a Marcellinara omaggio ad Andrea Camilleri: “Dall’immaginario letterario all’impegno sociale”

Interverrà Giuseppe Fabiano, psicoterapeuta, docente universitario, autore del libro “Nel segno di Andrea Camilleri. Dalla narrazione psicologica alla psicopatologia”

Piazza Francesco Scerbo – ore 21.30

Venerdì 30 luglio Marcellinara ospiterà una serata culturale in omaggio ad Andrea Camilleri, nella ricorrenza del secondo anniversario della sua scomparsa (17 luglio 2019): “Dall’immaginario letterario all’impegno sociale” sarà questo il filo conduttore dell’iniziativa che si svolgerà in Piazza Francesco Scerbo, alle ore 21.30.

Interverrà il Prof. Giuseppe Fabiano, psicoterapeuta, docente universitario, autore del libro “Nel segno di Andrea Camilleri. Dalla narrazione psicologica alla psicopatologia”, che approfondirà queste tematiche presenti nella narrativa del grande scrittore siciliano, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo e non solo per la fortunata serie legata al Commissario Montalbano.

Nella serata, promossa e organizzata dal Comune di Marcellinara, premiato dal Ministero per i beni e le attività culturali come “Città che legge 2020-2021”, in occasione dei trent’anni dall’istituzione della Biblioteca Comunale “Tommaso Scalise”, sarà analizzato il grande contributo che, attraverso la letteratura ma anche con le sue interviste a TV, quotidiani, riviste, Andrea Camilleri ha dato per una visione del sociale e dell’impegno soggettivo ad una maggiore comprensione, rispetto, solidarietà, accoglienza.

L’incontro sarà introdotto dai saluti del Sindaco Vittorio Scerbo e vedrà il contributo della consigliera comunale Sonia Antonella Arturi, psicologa e psicoterapeuta del Servizio per le Dipendenze dell’ASL di Taranto, Suor Giulia Leone coordinatrice di case di accoglienza per donne e bimbi vittime di violenza, l’Avvocato Antonio Vero.