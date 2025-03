Verso Modena-Catanzaro: Mandelli ritrova Di Pardo e punta sull’effetto Braglia

MODENA – Dopo due settimane di sosta, il Modena di Mister Paolo Mandelli è pronto a tornare in campo. Domani pomeriggio al “Braglia” i canarini affronteranno il Catanzaro nella 31ª giornata del campionato di Serie BKT, con un obiettivo chiaro: rialzare la testa dopo la sconfitta di Castellammare e ritrovare punti davanti al proprio pubblico.

In conferenza stampa, Mandelli ha analizzato il momento della squadra, evidenziando quanto la pausa possa aver inciso sulla preparazione della gara.

“Se è stata una sosta benefica ce lo dirà il campo, sicuramente ci ha permesso di resettare. Personalmente ho rimesso il focus sull’obiettivo per il quale ero stato chiamato, ottenere la salvezza tranquilla il prima possibile, avendo rilevato la squadra al penultimo posto – ha dichiarato Mister Mandelli –. Una serie di risultati positivi ci avevano permesso di guardare più in alto, ma in questo momento dobbiamo tornare sul nostro obiettivo principale”.

Un Catanzaro in forma

L’allenatore dei gialloblù ha poi speso parole di rispetto per gli avversari, sottolineando la qualità del Catanzaro:

“È una squadra difficile da affrontare, gioca un bel calcio ed è in fiducia, rischia di farti girare a vuoto con il palleggio e fa molto bene entrambe le fasi. La parte emotiva per noi sarà importante, dovremo avere un mix di serenità e carica, e allo stesso tempo restare attenti a livello tattico”.

Dal punto di vista dell’organico, Mister Mandelli dovrà fare i conti con qualche assenza: “Domani non avremo a disposizione Dellavalle e Defrel per piccoli problemi muscolari, rientra invece Di Pardo”.

L'importanza del pubblico: “Serve la spinta del Braglia”

Infine, un appello diretto alla tifoseria. L’allenatore non nasconde quanto sia fondamentale il sostegno dei tifosi in questo momento cruciale della stagione:

“L’effetto Braglia può essere determinante, quando la città di Modena si unisce a 360° può dare un apporto veramente importante alla squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà come questo”.