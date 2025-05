Verso Sassuolo–Catanzaro, Caserta ci crede: “Ce la giochiamo”. Resta in dubbio Petriccione

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Catanzaro pronto alla sfida col Sassuolo: Caserta carica i suoi alla vigilia del match

REGGIO EMILIA – Cresce l’attesa per la sfida tra Catanzaro e Sassuolo, in programma questa sera al Mapei Stadium, match che potrebbe rivelarsi decisivo in ottica playoff per i giallorossi. Di fronte ci sarà una corazzata: il Sassuolo di mister Dionisi, già matematicamente promosso in Serie A e con un occhio puntato al record di punti in Serie B.

Ma il Catanzaro non ha intenzione di recitare il ruolo della vittima sacrificale. Lo ha chiarito mister Fabio Caserta, intervenuto nella consueta conferenza stampa prepartita:

“Sarà una gara molto difficile – afferma Caserta – perché affrontiamo la prima della classe. Una squadra che ha dimostrato, per tutto il campionato, di essere superiore alle altre. Ma, allo stesso tempo, sarà un match stimolante: abbiamo le giuste motivazioni per fare bene, anche tenendo conto del valore assoluto dei nostri avversari”.

Sassuolo: dominio a tutto campo

Il Sassuolo non ha solo centrato il record di gol stagionali: la superiorità dei neroverdi si è vista in ogni reparto.

“È tutta la squadra ad essere forte – prosegue mister Caserta – non c’è un reparto che non esprima individualità di altissimo livello per questa categoria. I numeri parlano chiaro e testimoniano la forza dei neroverdi”.

Playoff nel mirino: "Tutto dipende da noi"

Il Catanzaro arriva a questa sfida consapevole di avere ancora tutto da giocarsi:

“Essere davanti alle altre pretendenti – sottolinea Caserta – ci permette di avere il destino nelle nostre mani. Tutto dipende da noi e i ragazzi lo sanno bene: sono consapevoli che in queste due ultime partite ci giocheremo un traguardo che non era nei piani a inizio stagione ma che vogliamo provare a raggiungere con tutte le nostre forze”.

Situazione infortunati: Petriccione in dubbio, Situm ko

Non mancano i dubbi di formazione, soprattutto a centrocampo:

“Petriccione oggi lo abbiamo provato – spiega Caserta – ma accusa ancora qualche fastidio. Ha voluto comunque partire con la squadra e domani valuteremo le sue condizioni”.

Anche D’Alessandro potrebbe rientrare, mentre Situm non sarà della partita:

“Non ha avuto problemi muscolari, ma non è al meglio. Abbiamo preferito non rischiarlo per averlo disponibile nell’ultima partita” – conclude mister Fabio Caserta.