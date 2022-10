Vibo. Raccolta di firme per evitare la del SBV: oltre mille adesioni in pochissimi giorni

Sono oltre mille le firme raccolte sulla nota piattaforma change.org dalla petizione che chiede di evitare la chiusura per mancanza di fondi e di personale del Sistema Bibliotrcario Vibonese (SBV) che potrebbe avvenire entro la fine dell'anno. La petizione - lanciata dal bibliofilo napitino-nicoterese Giovanni Durante - ha avuto un successo notevole, considerato il fatto che è stata lanciata appena cinque giorni fa e la stessa fa seguito alla mobilitazione spontanea di esponenti della societa civile vibonese, intellettuali ma anche esponenti del mondo politico vibonese. "Ringraziamo tutti coloro che hanno risposto al nostro breve ma accorato appello - dicono i promotori in una nota - e ci rivolgiamo a tutti coloro che ancora non hanno sottoscritto il nostro libero appello, o perchè non ne hanno avuto il tempo o perchè non ne sono venuti a conoscenza, affinchè si uniscano a noi in questa grande battaglia di civiltà. Così come ringraziamo gli organi di stampa che stanno efficacemente dando una costante copertura mediatica a questa vicenda che sinceramente ha del surreale. La paventata chiusura del Sistema Bibliotecario Vibonese, rappresenterebbe infatti un ulteriore depauperamento del nostro territorio e non solo del capoluogo di provincia ma di tutto il territorio provinciale, perchè il SBV eroga servizi anche per tante biblioteche della nostra provincia, rappresenta un presidio culturale al quale si rivolge una vasta utenza proveniente da tutti e cinquanta i centri urbani del vibonese e accoglie o organizza nella sua suggestiva sede del complesso Santa Chiara, una pluralità di inziative. Noi anzi crediamo che non solo il Sistema Bibliotecario Vibonese debba essere messo in condizioni di proseguire nella sua mission istituzionale ma debba anche essere potenziato nel quadro di una nuova governance dell'intero sistema delle biblioteche pubbliche presenti sull'intero territorio calabrese che rappresentano luoghi insostituibili di promozione culturale. Ci appelliamo dunque a tutti i vari attori della vita vibonese, dai sindaci, alla rappresentanze istituzionali ai vari livelli di governo, dalle forze economiche e sociali alle scuole e agli istituti di ogni ordine e grado, per far far sentire la loro voce e supportare la nostra campagna di sensibilizzazione. Ma sopratutto, facciamo appello a ciascun cittadino e a ciascuna cittadina della nostra provincia amante della cultura, affinchè si unisca a noi. A tutti chiediamo infatti pochi minuti del proprio tempo per collegarsi sui social o direttamente su change.org per sottoscerivere la nostra petizione". Soddisfatto di questo primo risultato raggiunto è anche Gilberto Floriani per lungo tempo direttore del SBV che, oltre a ringraziare nuovamente i promotori dell'inziativa, ha rivolto anch'egli un appello per sottoscrivere la petizione on - line.