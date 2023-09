Vibo Valentia, focus sulle problematiche del settore immobiliare con gli esponenti della Confedilizia

Davanti a un pubblico numeroso e attento che ha gremito la sala dello storico ed elegante Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia, si è svolto un interessante incontro, moderato da Maria Loscrì, presidente del Club Unesco di Vibo Valentia, con Giorgio Spaziani Testa, presidente nazionale di Confedilizia, e Sandro Scoppa, presidente di Confedilizia Calabria, sul tema: “A proposito di immobiliare…”.

Gli stessi, sollecitati dalle pertinenti domande della citata moderatrice, hanno affrontato argomenti di rilievo e attuali riguardante il settore immobiliare, soffermandosi soprattutto su quelli che negli ultimi tempi sono stati oggetto di attenzione nei tavoli della politica e tra l’opinione pubblica, oltre che dei media, come gli affitti brevi, la riforma fiscale e quella del catasto, i bonus fiscali, le occupazioni abusive di immobili e la direttiva UE “Case green”.

A quest’ultimo tema, è stata poi riservata nel corso dell’incontro una specifica trattazione, che è stata arricchita dalla presentazione del libro, curato da Sandro Scoppa: «La proprietà e i suoi nemici. Dalla direttiva UE “Case green” alla libertà», edito da Confedilizia Edizioni in collaborazione con Tramedoro.

In particolare, i relatori hanno lumeggiato i contenuti essenziali di tale opera importante, la quale raccoglie i contributi di diversi autori che hanno analizzato siffatta iniziativa europea da diverse angolature tematiche con lo scopo di offrire così al lettore percorsi argomentativi per coglierne gli obiettivi e la portata e, soprattutto, per riflettere sulle conseguenze pregiudizievoli della sua eventuale applicazione. Che potrebbe compromettere il sistema politico ed economico, arrestare lo sviluppo alla base della civiltà industriale, dilapidando risorse naturali e umane, obbligando ad apprestare soluzioni dispendiose e poco efficaci.

Giusi Fanelli, Assessore Cultura e Turismo del Comune di Vibo Valentia, e Giuseppe Sangeniti Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Vespucci” della medesima città, hanno portato i saluti degli enti rappresentati. La serata è stata impreziosita dai momenti musicali curati dagli allievi dell’Istituto Comprensivo “A. Vespucci” di Vibo Valentia.