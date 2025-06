Vibo Valentia, sequestrato poliambulatorio: operava senza autorizzazioni sanitarie

Tempo di lettura: ~2 min

Operazione della Guardia di Finanza: struttura attiva senza i titoli previsti dalla Regione Calabria

VIBO VALENTIA – Un poliambulatorio privato operante nel territorio vibonese è stato sottoposto a sequestro da parte della Guardia di Finanza. L’operazione, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Vibo Valentia con il supporto della Sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica, ha portato al sequestro preventivo dell’intera struttura sanitaria e delle relative apparecchiature elettromedicali e diagnostiche.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, giunge al termine di un’attività investigativa coordinata dal procuratore Camillo Falvo. Secondo quanto emerso dalle indagini, il centro erogava prestazioni medico-specialistiche ambulatoriali, utilizzando macchinari avanzati, senza possedere l’autorizzazione sanitaria regionale necessaria per esercitare tali attività.

In particolare, il poliambulatorio risultava munito della sola autorizzazione alla realizzazione della struttura, un titolo abilitante per la costruzione ma non sufficiente all’esercizio dell’attività sanitaria. L’assenza della specifica autorizzazione all’esercizio – obbligatoria per studi medici, odontoiatrici o di altre professioni sanitarie potenzialmente a rischio – ha configurato un’irregolarità significativa, aggravata dalla presenza di attrezzature per la chirurgia ambulatoriale e procedure complesse.

Rischio per la salute pubblica – La situazione ha destato allarme poiché le prestazioni venivano fornite in assenza dei controlli autorizzativi richiesti dalla normativa regionale, con potenziali rischi per la salute e la sicurezza dei pazienti.

L’operazione rientra in un più ampio piano di monitoraggio del settore sanitario privato avviato sul territorio vibonese, volto a tutelare i cittadini e garantire il rispetto delle norme sanitarie.