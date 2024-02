Violenza notturna a Milano: arrestato aggressore di Studentessa

Intervento tempestivo salva giovane nei pressi dell'Alcatraz: una comunità intera interroga sulla sicurezza urbana

In un episodio sconcertante che ha turbato la comunità milanese, una studentessa americana di 20 anni è stata vittima di un grave atto di violenza nella notte tra venerdì e sabato, nei pressi della nota discoteca Alcatraz situata in via Valtellina a Milano. Il luogo, celebre per i suoi concerti e appuntamenti con artisti di calibro internazionale, si è trasformato in scenario di un'aggressione che ha visto protagonista uno studente italiano di 19 anni, di origini egiziane e senza precedenti penali.

I fatti si sono svolti dopo una serata trascorsa all'interno della discoteca, dove i due giovani, entrambi studenti universitari, hanno fatto conoscenza. La discoteca, che di venerdì si trasforma in un punto di ritrovo per dj set molto frequentato dagli studenti, in particolare quelli coinvolti nel progetto Erasmus, è diventata teatro di un incontro finito in tragedia. Verso le 2 del mattino, i due hanno lasciato il locale, dirigendosi verso il parcheggio sopraelevato del supermercato Aldi adiacente, un'area aperta e non custodita, dove si è consumato l'atto di violenza.

L'aggressore ha approfittato dello stato di alterazione della giovane, dovuto all'assunzione di alcol, per abusare di lei. Le grida di aiuto della studentessa hanno allertato tempestivamente la sicurezza dell'Alcatraz, che è intervenuta prontamente, soccorrendo la vittima e bloccando l'aggressore fino all'arrivo della polizia. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano hanno arrestato lo studente, accusato di violenza sessuale aggravata.

La rapidità dell'intervento delle forze dell'ordine ha sottolineato l'efficacia dei meccanismi di sicurezza in atto, con la Procura di Milano che ora procederà con la richiesta di convalida dell'arresto. I testimoni dell'accaduto e le conferme mediche da parte della Clinica Mangiagalli, specializzata nel trattamento di vittime di abusi, non lasciano dubbi sulla gravità dell'episodio.

La studentessa, trasportata al centro antiviolenza della clinica da operatori del 118, ha riportato condizioni fisiche non preoccupanti, ma il trauma subito è indubbio. Questo episodio si inserisce in un contesto di preoccupante ripetitività di atti di violenza nei confronti di giovani studentesse nella città di Milano, richiamando alla memoria un episodio simile avvenuto il 4 febbraio scorso. Anche in quel caso, l'allerta scattata e l'intervento delle forze dell'ordine furono determinanti per salvare la vittima.

La comunità milanese è scossa da questi eventi, che sollevano interrogativi sulla sicurezza notturna in città e sulle misure preventive da adottare per tutelare i giovani, in particolare le studentesse straniere in Italia per motivi di studio, da simili aggressioni. (Ansa)