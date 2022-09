Calabria. Violenza sessuale: 43enne arrestato non era marito vittima

Violenza sessuale: 43enne arrestato non era marito vittima. L'uomo era stato già raggiunto da tre provvedimenti espulsione

CORIGLIANO ROSSANO, 21 AGO - Era stato già raggiunto da tre provvedimenti di espulsione dall'Italia, il 43enne straniero arrestato ieri dalla Polizia di Stato a Schiavonea di Corigliano Rossano con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane di 27 anni.

La donna, a differenza di quanto appreso in precedenza, non è la moglie dell'uomo. In base al racconto della vittima, il 43enne dopo avere avvicinato la donna, l'ha colpita alla testa con una pietra e trascinata in un terreno per abusarne.

L'uomo è stato poi bloccato dall'intervento degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale impegnati nei servizi di controllo del territorio, richiamati dalle urla della 27enne. La donna è stata soccorsa dagli agenti e accompagnata in ospedale dove sono state riscontrate varie contusioni. Al vaglio degli investigatori ci sono anche delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.