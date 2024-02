Weekend all'insegna del freddo: Previsioni meteo in dettaglio

Temperature in picchiata, possibili piogge domenicali: ecco cosa aspettarci"

Le previsioni meteo per il prossimo weekend indicano che ci attende un periodo freddo, con l'arrivo di correnti d'aria gelida di origine artica. Sabato 13 Gennaio, in particolare, sarà una giornata molto fredda, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. In alcune zone, la temperatura si manterrà intorno allo zero anche durante il giorno, con possibili valori al di sotto dello zero e gelate notturne e al mattino in molte aree. Al Sud, i venti settentrionali porteranno un clima rigido, con raffiche di Tramontana seguite dal Maestrale.

Tuttavia, grazie all'alta pressione, avremo una maggiore stabilità atmosferica e più sole in molte parti del paese, sebbene non si possa escludere il ritorno delle nebbie al Nord e nelle vallate del Centro.

Domenica 14 Gennaio, ci sarà un cambiamento delle condizioni meteorologiche, con l'arrivo di aria più instabile di origine atlantica, che sarà più mite e umida. Questo porterà ad un aumento della nuvolosità, con la possibilità di piovaschi su alcune regioni come Liguria di Levante, Toscana, Lazio, Campania e Calabria. Tuttavia, ci saranno anche ampie fasi soleggiate in alternanza alle precipitazioni. Su queste zone interessate, i venti di Maestrale e Ponente saranno piuttosto intensi, aumentando la sensazione di freddo. Nel resto dell'Italia, invece, ci sarà più sole, ma con la possibilità di nebbie nelle pianure settentrionali.

Le precipitazioni sulle regioni centrali tenderanno ad intensificarsi a partire dalla serata e durante la notte.

In conclusione, nonostante una maggiore stabilità su molte parti d'Italia, dobbiamo essere pronti per qualche possibile insidia meteorologica. Le temperature rimarranno invernali, soprattutto se consideriamo il periodo insolitamente mite che abbiamo sperimentato in questa prima parte dell'inverno. (iLMeteo)





In aggiornamento