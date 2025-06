Weekend con temporali e grandine: nuovo impulso nord-atlantico sull’Italia, ecco le zone più a rischio

Tempo di lettura: ~3 min

Torna il maltempo sull’Italia: nel weekend attesi temporali intensi e grandine a causa di una perturbazione nord-atlantica. Dettagli e zone colpite.

Meteo Italia: weekend instabile con temporali e grandine, ecco dove colpirà il maltempo

Dopo una breve parentesi di stabilità atmosferica, una nuova perturbazione nord-atlantica è pronta a colpire l’Italia nel corso del weekend, riportando forti temporali, grandinate e un generale calo termico in alcune aree del Paese. Il nuovo impulso instabile, di matrice atlantica, sarà favorito dallo sbilanciamento dell’anticiclone sub-tropicale sull’Europa occidentale, permettendo l'ingresso di aria più fresca in quota che scivolerà dalla Francia verso l’Italia settentrionale, generando instabilità soprattutto nella giornata di sabato.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per sabato 22 e domenica 23 giugno 2025.

Sabato: maltempo in arrivo al Nord, rischio grandine su diverse regioni

Nord Italia : la giornata inizierà con tempo in prevalenza soleggiato, ma con prime avvisaglie instabili già in mattinata sulle Alpi, dove saranno possibili rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio è attesa un’intensificazione dell’attività temporalesca, con fenomeni che si svilupperanno su Alpi, Prealpi e successivamente sulla pianura centro-occidentale. Le regioni più a rischio saranno Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna , dove non si escludono temporali forti accompagnati da grandine di grosse dimensioni e colpi di vento . Miglioramento in nottata.

: la giornata inizierà con tempo in prevalenza soleggiato, ma con prime avvisaglie instabili già in mattinata sulle Alpi, dove saranno possibili rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio è attesa un’intensificazione dell’attività temporalesca, con fenomeni che si svilupperanno su Alpi, Prealpi e successivamente sulla pianura centro-occidentale. Le regioni più a rischio saranno , dove non si escludono . Miglioramento in nottata. Centro Italia : condizioni ancora generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Tuttavia, tra la tarda sera e la notte, saranno possibili rovesci e temporali localizzati tra Toscana, Umbria e Marche .

: condizioni ancora generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Tuttavia, tra la tarda sera e la notte, saranno possibili . Sud Italia : permane il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Isolati rovesci pomeridiani potranno svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma i fenomeni saranno brevi e localizzati.

: permane il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Isolati rovesci pomeridiani potranno svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma i fenomeni saranno brevi e localizzati. Temperature : in lieve calo al Nord , stabili o in lieve aumento al Centro-Sud .

: in , stabili o in . Venti : deboli o moderati settentrionali.

: deboli o moderati settentrionali. Mari: poco mossi o localmente mossi.

Domenica: residua instabilità al Centro, tempo in miglioramento altrove

Nord Italia : la situazione tornerà più stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi . Solo sulle aree alpine potrà svilupparsi qualche nube convettiva pomeridiana , ma senza fenomeni rilevanti.

: la situazione tornerà più stabile, con . Solo sulle aree alpine potrà svilupparsi qualche , ma senza fenomeni rilevanti. Centro Italia : giornata più movimentata. Dopo una mattinata con ampie schiarite , il pomeriggio vedrà la formazione di temporali sull’Appennino centrale , con possibile sconfinamento verso l’entroterra tirrenico, specie sul Lazio interno .

: giornata più movimentata. Dopo una mattinata con , il pomeriggio vedrà la , con possibile sconfinamento verso l’entroterra tirrenico, . Sud Italia : condizioni perlopiù stabili e soleggiate, salvo qualche isolato temporale su Campania e Molise appenninici durante le ore più calde.

: condizioni perlopiù stabili e soleggiate, salvo durante le ore più calde. Temperature : in lieve diminuzione su tutte le regioni , più sensibile nelle zone colpite dai temporali.

: in , più sensibile nelle zone colpite dai temporali. Venti : ancora settentrionali, moderati su Adriatico e Ionio.

: ancora settentrionali, su Adriatico e Ionio. Mari: generalmente poco mossi.

Focus meteo: perché tornano i temporali e la grandine

Il ritorno dei fenomeni estremi è legato alla presenza di aria fredda in quota che, entrando in un contesto caldo e umido tipico di fine giugno, favorisce forti contrasti termici capaci di innescare celle temporalesche violente. La disposizione delle correnti cicloniche attorno al minimo in quota crea le condizioni ideali per grandinate anche intense, specialmente nelle aree di convergenza tra venti al suolo e aria fredda in quota.

Zone a maggiore rischio per il weekend

Sabato : rischio elevato tra Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria (pianure e fondovalle alpini).

: rischio elevato tra (pianure e fondovalle alpini). Domenica: attenzione ai rilievi appenninici centrali, con focus su Lazio interno, Molise e Campania.

Conclusioni

Il weekend del 22-23 giugno si preannuncia turbolento su alcune aree del Paese, con temporali localmente violenti e grandine al Nord e parte del Centro. Il Sud resterà in prevalenza stabile. È consigliabile restare aggiornati con i bollettini meteo regionali e evitare attività all’aperto nelle ore centrali del pomeriggio, soprattutto nelle aree montane e pedemontane.

