XX Festival d’autunno, cresce l’attesa per il prossimo appuntamento con il Jazz. Mercoledì al San Giovanni ci sarà Paolo Di Sabatino, pianista tra i più apprezzati a livello nazionale e internazionale

Si preannunciava una settimana intensa e per tutti i gusti per il XX Festival d’autunno al Complesso monumentale San Giovanni, iniziata già venerdì con Remo Anzovino e proseguita sabato con l’inaugurazione della mostra itinerante “20 anni di Festival” su Corso Mazzini e domenica con la danza di “A-Mors” della Ocram Dance Movement che ha offerto ai numerosi presenti – anche questa serata come le precedenti ha registrato il sold out -, un trittico dedicato all’amore in alcune sue declinazioni su coreografie di Marco Laudani e Claudio Scalia, direttori artistici della compagnia.

Ieri sera spazio al rock con la cantautrice Januaria Carito, vincitrice di “Next Music Generation”, il talent ideato e fortemente voluto dal direttore artistico Antonietta Santacroce che dà la possibilità a solisti e gruppi, cantanti e musicisti, di concorrere per esibirsi sul prestigioso palco del Festival d’autunno, inseriti nel cartellone ufficiale della manifestazione al fianco dei “big” in programma. In apertura di concerto il duo Vìvì, formato dalla violinista Valeria Piccirillo e dal chitarrista Valerio Mazza, che ha eseguito alcuni brani.

Elegantissima, in abito lungo pieno di brillantini e anfibi d’ordinanza, Januaria ha divertito il pubblico presente con una carrellata di brani propri, ma non solo quelli: insieme alle canzoni contenute nel suo primo album “L’ammore”, compresa la title track, Carito ha reinterpretato alcuni evergreen con “Io so’ pazzo” di Pino Daniele, “Back to black” di Amy Winehouse, “Bocca di rosa” di Fabrizio De André, “Amandoti” di Giovanni Lindo Ferretti e “Via con me” di Paolo Conte. Insieme al duo VìVì, che ha richiamato sul palco insieme a lei, ha anche eseguito un trittico popolare, che comprendeva la celeberrima “Riturnella” e la “Baronessa di Carini”.

Il Festival prosegue adesso la sua corsa offrendo questa sera un raffinato momento di musica classica con “Les chemins de l’amour”, proposto dal Trio Fonè formato dal pianista Giovanni Mazzuca, dal violinista Giuseppe Arnaboldi e dalla violista Sabina Fedele che presenteranno un viaggio mano nella mano con l’Amore dal Romanticismo ai nostri giorni, da Schubert a Capossela, alternando le musiche a momenti di poesia; domani sera invece ritorna il Jazz al Festival d’autunno con una delle migliori formazioni italiane con all’attivo numerose collaborazioni internazionali di spessore : il Paolo Di Sabatino trio. Nella consueta cornice del San Giovanni, dove prima del concerto è possibile visitare anche la mostra “Capolavori svelati”, con Paolo Di Sabatino al pianoforte ci saranno il fratello Glauco alla batteria e il contrabbassista Luca Bulgarelli.

Il trio italiano ha registrato e prodotto cd anche in ambito pop, con Antonella Ruggiero (Sanremo 2007), Grazia Di Michele (Sanremo 2016) e Fabio Concato, col quale il trio collabora stabilmente dal 2011 (cd e vinile GIGI del 2017) e ha inciso diversi cd per l’etichetta giapponese Atelier Sawano, uno dei quali – Luna del sud – è stato inserito tra i dischi scelti di Billboard Japan. Lo spiccato senso della melodia è da sempre uno dei punti di forza del pianista teramano, sia che lo si veda impegnato nei propri progetti sia quando invece presta la propria opera ad ambiti differenti, come nel caso delle proficue collaborazioni, anche come arrangiatore, con Antonella Ruggiero e Grazia Di Michele (Festival di Sanremo 2007 e 2015). Paolo Di Sabatino Trio dal vivo esegue brani di Paolo, che esplorano diversi aspetti ritmici del jazz, sempre con una salda connotazione melodica.

Ricordiamo che il XX Festival d’autunno realizzato dall’associazione Donne in arte con il supporto di Mic, Por Calabria Fesr Fse, Calabria Straordinaria, in collaborazione con Fondazione Carical e i Comuni di Catanzaro, Montauro, Soverato, Tropea e Santa Caterina, e che la mostra “20 anni di Festival” rimarrà allestita per il pubblico fino al 29 settembre.

Per informazioni: www.festivaldautunno.com

XX FESTIVAL D’AUTUNNO

Il cartellone

Loredana Bertè

Manifesto tour

17 agosto – Arena Lungomare Soverato (Cz)

ore 22.00

Emozioni

Omaggio a Lucio Battisti con Gianmarco Carroccia

20 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Next Music Generation

La finale del talent

21 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Patty Pravo

Minaccia Bionda

22 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Taranta Celtica

In collaborazione con Culture Ireland

24 agosto – Grangia Sant’Anna Montauro (Cz)

ore 22.00

Maraviglia

Galà lirico - Omaggio a Caruso

27 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Eastbound

Suoni del Mediterraneo

30 agosto – Palazzo Santa Chiara (Vv)

ore 22.00

Dal ragtime a Pino Daniele

Salime sax 5tet

31 agosto – Palazzo Marchesi Di Francia Santa Caterina dello Jonio (Cz)

ore 22.00

Gonzalo Rubalcaba & Pierrick Pédron

Piano Jazz

8 settembre – chiostro Osservanza Catanzaro

ore 21.00

Don’t forget to fly

Remo Anzovino

15 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Venti anni di Festival d’autunno

mostra itinerante e Ottopiù street band

16 settembre – corso Mazzini Catanzaro

ore 21.00

Amors - trittico d’amore

Balletto Compagnia Ocram

17settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Next Music Generation

Concerto dei vincitori

18 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Les Chemins De L’Amour

Trio Fonè

19 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Paolo Di Sabatino

Trio Piano Jazz

20 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

L’amore negato

Galà d’opera

21 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Maurizio Battista

Ai miei tempi non era così

22 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Carmen Consoli

Trio Live

29 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Eros e Pathos – Miti in scena

Compagnia Balletto del Sud

20 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Machine de cirque

Physical theatre made in Canada

28 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le Metamorfosi di Apuleio

Francesco Colella

4 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Elio e le Storie Tese

Mi resta solo un dente e cerco di “riavvitarlo”

10 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le verità di Medea

Anna Maria De Luca – Teatro del Carro

14-15 novembre – Auditorium Casalinuovo Catanzaro

Matinée – ore 10.00