Festival d'Autunno in jazz: Gonzalo Rubalcaba & Pierrick Pédron a Catanzaro l’8 settembre al Chiostro dell'Osservanza

XX Festival d’autunno in jazz, l’8 settembre al Chiostro dell’Osservanza l’eccezionale concerto, in prima nazionale, del grande pianista Gonzalo Rubalcaba con il sassofonista Pierrick Pédron

Sarà il suggestivo Chiostro dell’Osservanza, nel complesso che ospita la nuova sede della Procura della Repubblica di Catanzaro, recentemente restaurato e rifunzionalizzato, a fare da eccezionale cornice, venerdì 8 settembre, all’altrettanto straordinario concerto del grande pianista jazz Gonzalo Rubalcaba.

Il musicista cubano è infatti il primo ospite del XX Festival d’autunno a Catanzaro: dopo il successo ottenuto nelle scorse settimane tra Soverato, Montauro, Santa Caterina e Tropea, la kermesse ideata e diretta da Antonietta Santacroce rientra nella sua sede storica, il Capoluogo di regione, e lo fa con un appuntamento all’insegna della ricercatezza, con una proposta unica, il concerto di Gonzalo Rubalcaba appunto, pianista considerato una delle stelle del jazz mondiale. Fresco del Premio come Miglior album del 2023 alle Victoires du Jazz, consegnatogli appena un mese fa alla music hall Folies Bergère di Parigi, Rubalcaba arriverà a Catanzaro insieme al suo compagno di viaggio in questa vittoria, il sassofonista francese Pierrick Pédron: i due musicisti, per la prima volta insieme, sono usciti solo lo scorso marzo con l’album intitolato semplicemente “Pédron/Rubalcaba”, ottenendo consensi unanimi in tutto il mondo, con una selezione di standard del Ventesimo secolo, da Sidney Bechet a Carla Bley.

Pierrick Pédron, del resto, è considerato uno dei maggiori sassofonisti francesi, senza dubbio tra i più brillanti: ha esplorato il Jazz nei suoi molteplici aspetti, dalle forme più tradizionali a quelle più moderne. Quando ha deciso di rivolgersi a Gonzalo Rubalcaba per il suo nuovo progetto, sapeva di avere a che fare con una vera icona della scena musicale internazionale. Rubalcaba fu infatti scoperto da Dizzy Gillespie nel 1985: la sua ascesa fu tale che dopo pochi anni la rivista Piano & Keyboard lo selezionò come uno dei più grandi pianisti del 20° secolo, al fianco di Bill Evans, Martha Argerich e Glenn Gould. Rubalcaba ha all’attivo ben 18 nomination ai Grammy, di cui 6 ottenuti, e collaborazioni con artisti come Charlie Hadden, Al Di Meola, Chick Corea ed Herbie Hancock.

«Per il XX Festival d’autunno – ha affermato il direttore artistico Santacroce -, è un onore potere ospitare Gonzalo Rubalcaba, uno dei più grandi talenti del pianoforte jazz contemporaneo che non ha bisogno di presentazioni, capace come pochi di conquistare il pubblico internazionale con la sua tecnica virtuosistica e la sua capacità di fondere influenze jazzistiche con la tradizione musicale cubana. Accanto a lui, avremo il piacere di ascoltare Pierrick Pédron, talentuoso sassofonista francese, noto per la sua versatilità e la sua capacità di esplorare diversi stili musicali, dal jazz tradizionale al funk e al rock. Quello del Chiostro dell’Osservanza è pertanto un appuntamento imperdibile per gli amanti del Jazz, ma anche per gli estimatori della musica in generale che non potranno lasciarsi sfuggire un’occasione simile».

Con il concerto di Gonzalo Rubalcaba e Pierrick Pédron, il XX Festival d’autunno - realizzato con il supporto di Mic, Por Calabria Fesr Fse, Calabria Straordinaria, in collaborazione con Fondazione Carical e i Comuni di Catanzaro, Montauro, Soverato, Tropea e Santa Caterina – apre dunque la sua programmazione settembrina che vedrà ben 10 appuntamenti, divisi tra il Complesso monumentale San Giovanni, il teatro Politeama e il Chiostro dell’Osservanza.

Per informazioni: www.festivaldautunno.com

XX FESTIVAL D’AUTUNNO

Il cartellone

Loredana Bertè

Manifesto tour

17 agosto – Arena Lungomare Soverato (Cz)

ore 22.00

Emozioni

Omaggio a Lucio Battisti con Gianmarco Carroccia

20 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Next Music Generation

La finale del talent

21 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Patty Pravo

Minaccia Bionda

22 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Taranta Celtica

In collaborazione con Culture Ireland

24 agosto – Grangia Sant’Anna Montauro (Cz)

ore 22.00

Maraviglia

Galà lirico - Omaggio a Caruso

27 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Eastbound

Suoni del Mediterraneo

30 agosto – Palazzo Santa Chiara (Vv)

ore 22.00

Dal ragtime a Pino Daniele

Salime sax 5tet

31 agosto – Palazzo Marchesi Di Francia Santa Caterina dello Jonio (Cz)

ore 22.00

Gonzalo Rubalcaba & Pierrick Pédron

Piano Jazz

8 settembre – chiostro Osservanza Catanzaro

ore 21.00

Don’t forget to fly

Remo Anzovino

15 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Venti anni di Festival d’autunno

mostra itinerante e Ottopiù street band

16 settembre – corso Mazzini Catanzaro

ore 21.00

Amors - trittico d’amore

Balletto Compagnia Ocram

17settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Next Music Generation

Concerto dei vincitori

18 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Les Chemins De L’Amour

Trio Fonè

19 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Paolo Di Sabatino

Trio Piano Jazz

20 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

L’amore negato

Galà d’opera

21 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Maurizio Battista

Ai miei tempi non era così

22 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Carmen Consoli

Trio Live

29 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Eros e Pathos – Miti in scena

Compagnia Balletto del Sud

20 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Machine de cirque

Physical theatre made in Canada

28 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le Metamorfosi di Apuleio

Francesco Colella

4 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Elio e le Storie Tese

Mi resta solo un dente e cerco di “riavvitarlo”

10 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le verità di Medea

Anna Maria De Luca – Teatro del Carro

14-15 novembre – Auditorium Casalinuovo Catanzaro

Matinée – ore 10.00