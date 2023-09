XX Festival d’autunno, a Tropea Palazzo Santa Chiara immerso nei suoni del Mediterraneo di Eastbound, il concerto della Alkantara MediOrkestra

Continua il viaggio del festival d’autunno nelle location e nei borghi più suggestivi della Calabria, interpretando appieno in tal modo le finalità del progetto Calabria straordinaria. Questa volta è stato il borgo di Tropea a ospitare un concerto insolito e raffinato, un vero viaggio attraverso le sonorità mediorientali, calabresi e siciliane, con tanti strumenti dalla tradizione millenaria e sconosciuti ai più come il rabab dall’Afganistan, l’oud arabo, il tabla indiano, la lira di Istanbul simile ma diversa a quella calabrese, il ney, un flauto di canna mediorientale, il charango, un chitarrino latino americano e poi tanti tamburelli, marranzano, insieme a strumenti più occidentali come contrabbasso e violino che hanno dato origine a sonorità avvolgenti che evocavano epoche e mondi lontani dal nostro. Tutto questo è “Eastbound” la coproduzione in prima assoluta del Festival d’autunno e dell’Alkantara Fest, portata in scena dalla Alkantara MediOrkestra con i suoi otto componenti: Davide Livornese (rabab, oud e direzione), Riccardo Gerbino (tabla, percussioni), Mario Gulisano (percussioni, marranzano), Roberto Fiore (contrabbasso), Fabio Sodano (duduk, sax, flauti), Bronagh Slevin (violoncello), Alexandra Dimitrova (violino), Denise Di Maria (percussioni, charango).

Il concerto, preceduto dai saluti di rito del direttore artistico del Festival d’autunno, Antonietta Santacroce, dall’assessore al Turismo del Comune di Tropea, Francesco Monteleone e da Maurizio Cuzzocrea per la Alkantara MediOrkestra, si è aperto con un paio di brani della stessa MediOrkestra, “Gocce di fiume” e “Ay Giz”, prima di introdurre i due ospiti dell’esibizione: i greci Chrysanthi Gkika (politiki lyra), Nektarios Stamatelos (ney). Il progetto di Alkantara è infatti, come spiegato in apertura di serata, la condivisione, il confronto, il mettere insieme Paesi diversi attraverso le loro musiche, ecco perché l’ensemble diretto da Livornese accoglie ogni volta musicisti esterni al progetto. I brani in scaletta, già dai titoli la dicono tutta sulle atmosfere che hanno invaso Palazzo Santa Chiara: “Parfum de gitane”, “Sardinian plant”, “Tintaal Yaman”, i balli turchi rievocati da “Kocek Karsilama” e “Oyun Havasi”, “Farkhar”, erano tutti chiaramente “rivolti a Est”, come indica la traduzione letteraria del titolo, Eastbound, anche con “Canzuni nova”, il bis che la MediOrkestra ha donato al pubblico che a sua volta gli aveva riservato un lunghissimo e sentito applauso.

«La coproduzione con Alkantara Fest e il concerto Eastbound – ha affermato il direttore artistico del Festival d’autunno, Antonietta Santacroce – così come la precedente produzione per “Taranta celtica”, ha la precisa finalità di divulgare e nobilitare la nostra tradizione musicale popolare conferendole una dignità altamente culturale alla luce della ricerca e delle contaminazioni con altre culture, e conseguentemente un respiro più internazionale, che supera i tradizionali confini folk».

Il XX Festival d’autunno, realizzato con il supporto di Mic, Por Calabria Fesr Fse, Calabria Straordinaria, in collaborazione con Fondazione Carical e i Comuni di Catanzaro, Montauro, Soverato, Tropea e Santa Caterina, prosegue nella sua programmazione con l’appuntamento di stasera al Palazzo dei Marchesi Di Francia a Santa Caterina dello Jonio con il Salime sax quintet dal titolo “Il sax dal ragtime a Pino Daniele”.

Per informazioni: www.festivaldautunno.com

XX FESTIVAL D’AUTUNNO

Il cartellone

Loredana Bertè

Manifesto tour

17 agosto – Arena Lungomare Soverato (Cz)

ore 22.00

Emozioni

Omaggio a Lucio Battisti con Gianmarco Carroccia

20 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Next Music Generation

La finale del talent

21 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Patty Pravo

Minaccia Bionda

22 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Taranta Celtica

In collaborazione con Culture Ireland

24 agosto – Grangia Sant’Anna Montauro (Cz)

ore 22.00

Maraviglia

Galà lirico - Omaggio a Caruso

27 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Eastbound

Suoni del Mediterraneo

30 agosto – Palazzo Santa Chiara (Vv)

ore 22.00

Dal ragtime a Pino Daniele

Salime sax 5tet

31 agosto – Palazzo Marchesi Di Francia Santa Caterina dello Jonio (Cz)

ore 22.00

Gonzalo Rubalcaba & Pierrick Pédron

Piano Jazz

8 settembre – chiostro Osservanza Catanzaro

ore 21.00

Don’t forget to fly

Remo Anzovino

15 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Venti anni di Festival d’autunno

mostra itinerante e Ottopiù street band

16 settembre – corso Mazzini Catanzaro

ore 21.00

Amors - trittico d’amore

Balletto Compagnia Ocram

17settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Next Music Generation

Concerto dei vincitori

18 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Les Chemins De L’Amour

Trio Fonè

19 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Paolo Di Sabatino

Trio Piano Jazz

20 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

L’amore negato

Galà d’opera

21 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Maurizio Battista

Ai miei tempi non era così

22 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Carmen Consoli

Trio Live

29 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Eros e Pathos – Miti in scena

Compagnia Balletto del Sud

20 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Machine de cirque

Physical theatre made in Canada

28 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le Metamorfosi di Apuleio

Francesco Colella

4 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Elio e le Storie Tese

Mi resta solo un dente e cerco di “riavvitarlo”

10 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le verità di Medea

Anna Maria De Luca – Teatro del Carro

14-15 novembre – Auditorium Casalinuovo Catanzaro

Matinée – ore 10.00