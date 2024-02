Zagarise: Il Museo Diffuso di Luigi Verrino - Un Tributo alla Cultura e alle Tradizioni Locali

Zagarise si prepara a diventare la città delle arti grazie al Museo Diffuso finanziato da Luigi Verrino

ZAGARISE, 14 GEN - È un momento emozionante per Zagarise, dove sta prendendo forma un progetto straordinario che celebra la cultura e la memoria del popolo zagaritano. Il Sindaco Domenico Gallelli ha annunciato con entusiasmo che il Museo Diffuso, finanziato da Luigi Verrino, è in fase di allestimento e sta trasformando la città in un vero e proprio scrigno di opere d'arte.

Una delle opere più recenti ad essere installata è il "Carrettino" o "Carricegliu," posizionato vicino al ponte della legalità, che funge da porta d'accesso al costruendo parco urbano dei frutti del Mediterraneo. Quest'opera è un tributo ai "giochi di una volta," mirando a preservare la memoria delle tradizioni passate per le future generazioni. Ogni opera d'arte nel Museo Diffuso è dotata di un QR code che consente ai visitatori di scoprire la storia dietro ciascuna creazione, aggiungendo un elemento educativo e informativo al percorso artistico.

Questo progetto è parte di un percorso iniziato dieci anni fa e troverà il suo apice con la creazione del Museo delle Arti di Zagarise all'interno del primo piano di palazzo Parisi. Qui, opere di artisti rinomati come Guttuso e Ligabue troveranno una collocazione stabile, insieme alle creazioni di artisti locali come Fiume e Rotella, attualmente esposte nel centro di piazza A. Moro.

L'iniziativa sta già attirando l'attenzione di artisti ed appassionati da tutta Italia, consolidando la posizione di Zagarise come città delle arti. Un grande ringraziamento va a Luigi Verrino per il suo straordinario impegno e la condivisione di un progetto che sta lentamente ma sicuramente diventando una realtà.

In breve, il Museo Diffuso di Zagarise sta cambiando il volto della città, preservando la sua storia e offrendo una nuova prospettiva per le arti in Italia.