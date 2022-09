Zuccatelli indagato per notizie riservate fornite a Morra

COSENZA, 26 APR - L'ex commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza Giuseppe Zuccatelli è indagato dalla Procura della Repubblica di Cosenza per rivelazione di segreti di ufficio.

Nello specifico, Zuccatelli - che ha ricevuto un avviso di conclusione indagini - è accusato di aver inviato un messaggio whatsapp al presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra (non indagato), contenente una conversazione che vede protagonisti un medico e un responsabile della residenza sanitaria Villa Torano.

In particolare, oggetto del file audio finito nel mirino dei magistrati cosentini è la comunicazione intercorsa tra un medico del 118 e un responsabile della residenza sanitaria, il 21 marzo 2020, per un intervento di soccorso effettuato ad un anziano. A Villa Torano, in quel periodo, si verificò un focolaio di Covid, con il decesso di alcuni ospiti, sul quale la Procura aveva avviato indagini.