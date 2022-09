Sindaco Vittorio Scerbo: On-line il nuovo sito internet istituzionale del comune di Marcellinara

MARCELLINARA 27 FEB - E’ on-line il nuovo sito internet istituzionale del Comune di Marcellinara, raggiungibile all’indirizzo www.comunemarcellinara.it.

Il sito internet, aggiornato nei contenuti e nella grafica, è stato adeguato alle linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici della pubblica amministrazione, rendendo agevole, intuitivo e di facile consultazione le attività del Comune di Marcellinara.

“Negli ultimi anni – ha evidenziato il Sindaco Vittorio Scerbo – sono stati potenziati i canali di comunicazione istituzionale, soprattutto digitali, del nostro Comune, al fine di favorire il contatto diretto con i cittadini, fornendo informazioni puntuali ed aggiornando costantemente sull’avanzamento dell’attività amministrativa. Da tutto questo si traggono utili spunti e suggerimenti per porsi sempre nell’ottica di ascolto e di miglioramento continuo. E’ cresciuto così nel tempo il numero di contatti quotidiani al sito internet e agli account social ufficiali dell’Ente, facilitando l’interazione e la comunicazione con i cittadini che sanno di trovare un punto di riferimento informativo sicuro e immediato”.

Il nuovo sito, infatti, proprio per migliorare il servizio a tutti gli utenti, è integrato al portale informativo dell’Ente, così come all’App del Comune di Marcellinara, scaricabile dalle principali piattaforme di contenuti digitali per smartphone, permettendo di essere sempre informati su tutto ciò che accade nel territorio marcellinarese.

Il prossimo servizio che sarà offerto dal nuovo sito internet riguarderà la possibilità di effettuare direttamente on-line i pagamenti di tasse e tributi.

Nelle sezioni del sito è possibile consultare le schede sugli Organi dell’Ente, sugli Uffici ed i servizi offerti con gli indirizzi e-mail e posta elettronica certificati dedicati, le deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale, lo statuto ed i regolamenti, avvisi, bandi, gare, concorsi, nell’ottica sempre della massima trasparenza amministrativa.

Una galleria fotografica, che potrà essere arricchita anche con l’invio di ulteriore materiale da parte dei cittadini, accompagnerà i visitatori durante la navigazione del sito facendo conoscere gli angoli più suggestivi di Marcellinara, la sua cultura, la sua tradizione e la sua storia.