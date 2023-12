11enne con mandibola rotta dopo pestaggio: madre chiede provvedimenti scolastici. I dettagli

11enne nel modenese con mandibola rotta dopo essere stato picchiato: madre chiede provvedimenti scolastici

Nel modenese, undicenne picchiato da due alunni di poco più grandi davanti a scuola con una mandibola rotta e una prognosi di trenta giorni. È successo in un comune della Bassa modenese lunedì mattina, come riportato dalla stampa locale.

La madre del minorenne ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, sostenendo che suo figlio stesse passeggiando intorno all'istituto con un compagno quando i due aggressori, di dodici e tredici anni, iscritti alla stessa scuola, lo hanno attaccato con calci e pugni in modo ripetuto.

Dopo aver ricevuto la notizia, la madre ha immediatamente portato l'undicenne al Policlinico di Modena e successivamente ha presentato denuncia. Durante il tempo passato in caserma, suo figlio ha ricevuto messaggi dai suoi compagni di classe che lo avvertivano che i due bulli lo stavano cercando a scuola per continuare a picchiarlo, come confermato da alcune madri.

La madre ha anche sottolineato che durante l'aggressione, "altri ragazzi ridevano e riprendevano la scena con il cellulare." Infine, si è chiesta perché, nonostante i fatti siano stati segnalati alla dirigente scolastica, i due aggressori non siano stati ancora sospesi. (Ansa) (Immagine archivio)