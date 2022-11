1.200 studenti dell’Istituto “Virtuoso” di Salerno a scuola di sicurezza stradale con ACI Salerno



Due intense giornate con gli studenti dell'Istituto Professionale Alberghiero “Virtuoso” di Salerno per parlare di educazione e sicurezza stradale. L’importante iniziativa organizzata dall’Automobile Club Salerno grazie all’interesse e alla disponibilità della Dirigente scolastica Ornella Pellegrino ed il coordinamento generale dalla Referente per l’educazione stradale prof.ssa Maria Grazia Pandolfo.

Oltre 1.200 studenti, dal primo al quinto anno, hanno partecipato alle lezioni su: Ciclomotori e distrazione alla guida, Ciclomotori quadricicli e regole per i neopatentati; Alcol, droghe e guida dei veicoli; Micromobilità elettrica.

Le giornate, introdotte dai saluti istituzionali del Presidente dell’Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi, del Direttore di Aci Salerno Giovanni Caturano e del Consigliere Vincenzo Cerrato, hanno visto la partecipazione, in qualità di Relatore, della dr.ssa Debora Mecozzi, funzionaria ACI dell’Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale della Direzione Centrale ACI per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo

«Per l’ACI l’educazione stradale dei giovani è un obiettivo primario – ha sottolineato il presidente di Aci Salerno, Vincenzo Demasi -. Anche nelle scuole, l’ACI porta la sua esperienza nella formazione ad una guida sicura e consapevole. Il nostro impegno in tal senso si rafforzerà sempre di più, perché siamo convinti che investire in formazione nelle nuove generazioni rappresenti l’espressione più alta della prevenzione».



«Grazie alla professoressa Maria Grazia Pandolfo, nostra referente per l’educazione civica, gli studenti hanno potuto beneficiare della professionalità degli esperti dell’ACI – ha ricordato la Dirigente scolastica Ornella Pellegrino -. Il corso aveva un duplice scopo, educazione stradale e guida in sicurezza, ma anche di educazione civica, con l’acquisizione di regole di comportamento responsabile come cittadini. Ringrazio l’Automobile Club Salerno per l’occasione che ha riservato a tutti gli alunni della nostra scuola».

Il Direttore dell’Automobile Club Salerno Giovanni Caturano ha evidenziato: «Gli studenti hanno seguito con grande interesse gli incontri, anche grazie alla professionalità e alle capacità comunicative della relatrice che è riuscita a catturare la loro attenzione. Aci Salerno pone al centro della sua attività la formazione dei giovani e la questione sicurezza stradale, messa in pericolo in particolare dai tanti fattori di pericolo bene evidenziati durante gli incontri».

I corsi proseguiranno anche presso i numerosi altri istituti della provincia di Salerno.