2021: l’anno magico dello sport italiano

Tra rigori, schiacciate, record e un’inarrestabile pioggia di medaglie ed emozioni, il 2021 è un anno memorabile per lo sport italiano, contrassegnato non solo dal trionfo degli azzurri agli Europei di calcio e dalla spedizione olimpica e paralimpica costellata di ori e successi, ma anche dalle prodezze del tennista Matteo Berrettini a Wimbledon e dalla strepitosa doppietta sia maschile che femminile agli Europei di volley.

E non dimentichiamoci le tappe conquistate al Giro d’Italia, la vittoria di Filippo Ganna nella cronometro del mondiale di ciclismo in Belgio, e il trionfo al Gran Premio di Misano di MotoGp di Francesco Bagnaia, considerato a pieno titolo il degno erede di Valentino Rossi.

Insomma, un anno magico, da Wembley a Tokyo per arrivare a Bruges. Per saperne di più, prosegui nella lettura di questo articolo.

Ripercorriamo insieme questi ultimi straordinari mesi per il Belpaese e i nostri atleti.

UEFA Euro 2020

La Nazionale di calcio allenata da Roberto Mancini ha battuto ai calci di rigore i padroni di casa a Wembley l’11 luglio 2021. Benché gli inglesi fossero andati in vantaggio con Luke Shaw dopo appena un minuto e 57 secondi – il goal più veloce realizzato in una finale Euro – Leonardo Bonucci pareggia nella ripresa, e ai rigori un lucidissimo Gianluigi Donnarumma para il tiro di Bukayo Saka, consegnando l’Europeo agli azzurri.

Tennis

Il giovane tennista romano Matteo Berrettini, classe 1996, è stato il primo italiano nella storia a disputare una finale a Wimbledon, ma si è dovuto arrendere al serbo n.1 al mondo Novak Djokovic.

Olimpiadi di Tokyo

Con la bellezza di quaranta medaglie, questa è stata una spedizione che passerà alla storia per gli atleti azzurri. Sono ben dieci le medaglie d’oro conquistate dagli italiani alle Olimpiadi di Tokyo, rinviate di un anno a causa della pandemia. Dalla staffetta 4x100 maschile al salto in alto di Gianmarco Tamberi, dai 100 metri piani di Marcell Jacobs alla prima medaglia olimpica di sempre per il canottaggio femminile, passando per il taekwondo, la vela, il karate, il ciclismo su pista e la marcia maschile e femminile, gli atleti italiani ci hanno fatto sognare. Completano il quadro dieci medaglie d’argento e venti bronzi.

Giochi paralimpici

Anche la spedizione azzurra alle Paralimpiadi di Tokyo è stata un successo, con 69 medaglie vinte, di cui la bellezza di 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi. In pochi giorni sono state vinte più medaglie di quelle complessivamente ottenute nel 2016 a Rio.

Europei di pallavolo femminile

Le azzurre di coach Davide Mazzanti hanno vinto gli Europei di volley femminile dopo 12 anni battendo in finale a Belgrado le padrone di casa, e riscattando l’eliminazione alle Olimpiadi nei quarti di finale arrivata proprio per mano della Serbia.

Europei di pallavolo maschile

Dopo il titolo delle donne, anche la baby nazionale maschile di volley – età media 23 anni – guidata da coach Ferdinando De Giorgi ha vinto gli Europei, i settimi della sua storia, nella finale di Katowice battendo la Slovenia al tie-break.

Insomma, per lo sport italiano è stato un anno costellato da infinite “notti magiche”, come cantavano Gianna Nannini ed Edoardo Bennato ai tempi di Italia ‘90. C’è solo da sperare che lo sport sia di buon auspicio per stimolare la ripresa post pandemica del Paese.