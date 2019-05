25 aprile: cerimonie e cortei a Roma, pronto piano sicurezza

ROMA, 24 APRILE - È pronto il piano sicurezza per le celebrazioni e i cortei in programma domani a Roma in occasione dell'Anniversario della Liberazione. Le bonifiche e i controlli scatteranno fin da stasera. Previsti nuclei mobili di pronto intervento nel caso di necessità. L'attenzione sarà massima nei luoghi in cui si svolgeranno le commemorazioni come l'Altare della Patria, dove alle 9 è previsto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e le Fosse Ardeatine dove si recherà il premier Giuseppe Conte.

Circa duemila i partecipanti attesi al corteo dell'Anpi che sfilerà da largo Benedetto Bompiani a piazzale Ostiense mentre in mille dovrebbero partecipare alla manifestazione antifascista da piazza delle Camelie a villa Gordiani. Le misure di sicurezza verranno messe a punto durante un tavolo tecnico che si svolge nel pomeriggio in Questura.