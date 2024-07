La solidarietà di Simeri Crichi: una serata di successo per la missione umanitaria in Burkina Faso

Il Sindaco Davide Zicchinella elogia l'impegno della comunità nella raccolta fondi a favore dei più bisognosi.

SIMERI CRICHI - La comunità di Simeri Crichi si è unita una volta di più per sostenere una nobile causa, dimostrando un eccezionale spirito di solidarietà. La serata organizzata ieri presso il locale "La Rondine" di Simeri Mare ha visto una straordinaria partecipazione, con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della Missione Umanitaria nel Burkina Faso.

Il Sindaco Davide Zicchinella ha lodato l'impegno e la generosità dei cittadini, sottolineando il ruolo fondamentale che la solidarietà gioca nel tessuto sociale della comunità. "Quando c'è da mettersi insieme per sostenere una buona causa, che riguardi una famiglia in difficoltà o un serio progetto di cooperazione internazionale come quello della Missione in Africa, la comunità di Simeri Crichi risponde sempre straordinariamente", ha dichiarato Zicchinella.

Grazie alla determinazione della vicesindaca Giusy Pugliese, la serata è stata un successo oltre ogni previsione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Rosanna Ferrarelli, Antonio Citraro, Luana Catizone e Francesco Davoli per il loro prezioso contributo organizzativo, nonché ai proprietari e allo staff del locale "La Rondine" per la loro passione e dedizione.

Il Sindaco Zicchinella ha inoltre espresso la sua gratitudine al Ministero Fonte di Grazia dei Pastori Giovanni Aiello e Febe Marrazzo, che dal 2015 promuovono la Missione Umanitaria, e a tutti gli amici che sono giunti da fuori per offrire il loro sostegno.

"Abbiamo superato di gran lunga le aspettative, dimostrando ancora una volta che il nostro impegno per il bene comune è inarrestabile", ha concluso il Sindaco. "Siamo certi che questo sia solo l'inizio di un lungo cammino di solidarietà e speranza per coloro che ne hanno più bisogno."

La serata si è chiusa con un sentito ringraziamento da parte di tutta la comunità di Simeri Crichi, che si è unita in un applauso caloroso per celebrare il successo della raccolta fondi e guardare con fiducia al futuro dei beneficiari della Missione Umanitaria nel Burkina Faso.