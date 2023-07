37° “Fatti di Musica Festival”: confermato anche il live di Salmo, Super big della nuova musica d’autore italiana, il 27 agosto nell’ anfiteatro romano di Acri (CS), al via la prevendita

Davvero straordinaria la line-up della sezione estiva di Fatti di Musica, la XXXVII edizione del Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge ogni anno in location della Calabria tra le più accoglienti e rinomate dal punto di vista paesaggistico, storico, culturale e turistico. Confermato anche il live di Salmo, uno dei cantautori più amati della nuova musica d’autore italiana, che chiuderà la serie di concerti estivi del festival il 27 agosto alle 21:30 nell’ Anfiteatro Romani di Acri, il più capiente della Calabria con oltre cinquemila posti disponibili.

Come in ogni edizione, il Festival premia con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco alcuni dei migliori live d’autore dell’anno. L’evento è realizzato con la collaborazione di Dedo Eventi di Alfredo De Luca e del Comune di Acri. Il Festival Fatti di Musica è anche riconosciuto “Grande Evento Storicizzato” della Regione Calabria, autentica storia dei grandi eventi in questa regione, avendo presentato nelle sue 37 edizioni da record tutte le più grandi stelle della musica italiana e internazionale, da Tina Turner a Sting, da Santana ad Elton John: oltre mille eventi per tre milioni complessivi di spettatori.

Definitivo quindi il programma: 8 agosto concerto di Geolier, già al tutto esaurito con circa 4000 biglietti venduti, nel Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante; 10 agosto concerto di Luigi Strangis, vincitore della scorsa edizione di Amici, nell’Anfiteatro Romano di Acri; 16 agosto ancora al Teatro dei Ruderi di Cirella il live di Carl Brave, mattatore al Primo Maggio romano, dove ha presentato il suo nuovo album “Migrazioni”; 17 agosto concerto di Barreca, finalista al recente Premio De André e ospite dell’Omaggio a Luigi Tenco, ancora ad Acri; ritorno a Cirella il 18 agosto per Mannarino e il suo “Corde 2023”, attesissimo al festival, e il 19 agosto per Aiello, il cantautore di “casa” tra i più radiodiffusi con il suo nuovo successo “Mi piace molto” e l’intero album “Romantico”; ultimo evento estivo del festival, appunto, il live di Salmo il 27 agosto nell’Anfiteatro di Acri.

Previsti, come in ogni edizione, anche interazioni con altri festival regionali, tra cui il nuovo progetto del Comune di Catanzaro che vedrà in programma anche il live di Sergio Cammariere con il suo nuovo album “Una sola giornata” il 12 agosto, e il Varia Fest di Palmi, dove arriveranno numerosi live, tra cui quello di Joe Bastianich e la Terza Classe, ed altri ancora che saranno presentati a breve.

Salmo, pseudonimo di Maurizio Pisciottu, nato ad Olbia trentanove anni fa, è certamente tra i nomi di spicco della nuova musica d’autore italiana e internazionale, come attesta il sold out ad ogni data del precedente tour nei principali palasport italiani, Rapper innovativo, capace di rivoluzionare i connotati di questo genere musicale, con l’introduzione dell’elettronica e del cosiddetto rap hardcore. Dal 2011, quando produce il suo primo disco da solista, The Island Chainshaw Massacre, è stata una continua ascesa, fino all’esplosione degli ultimi anni. Al suo ultimo album “Flop” hanno collaborato altri idoli del pubblico giovanile, come Noyz Narcos, Marracash, Gue Pequeno e Shari, con cui ha duettato all’ultimo Festival di Sanremo, dove è stato anche super ospite. Ad Acri e in tutto il Summer Tour 2023 prodotto da Vivo Concerti sarà al centro di un imponente apparato scenotecnico, supportato anche da un ledwall di ben dodici metri, accompagnato da una vera super band di musicisti: Marco Azara, chitarra, Davide Pavanello, basso, Jacopo Volpe, batteria, Frenetik, tastiera e chitarra, DJ Diamanito, consolle, Riccardo Puddu, tastiera e chitarra, Carmine Iuvone, violoncello. Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro, davanti a 50 mila persone, e conta oggi oltre 2,9 miliardi di streaming totali, 67 dischi di platino e 41 dischi d’oro.