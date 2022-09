5 cose da fare prima di cercare lavoro a Londra

Trasferirti e lavorare a Londra è sempre stato il tuo sogno, ma dopo la Brexit non sai come orientarti e quali sono le cose da fare per essere in regola nel Regno Unito? Sicuramente, prima di metterti alla ricerca di annunci di lavoro ti conviene capire quali siano gli step da seguire per non avere problemi. Se infatti fortunatamente le opportunità lavorative a Londra sono ancora moltissime, sono diverse le cose a cui bisogna provvedere prima di trasferirsi.

#1 Ottenere la certificazione linguistica

Una delle prime cose di cui dovresti preoccuparti se il tuo obiettivo è quello di trasferirti e cercare lavoro a Londra, è ottenere la certificazione Ielts. Si tratta di un attestato che ormai viene riconosciuto in tutti i Paesi del Regno Unito ed è richiesto praticamente in qualsiasi ambito. Certo, se non ambisci a posizioni lavorative di un certo livello e ti accontenti di fare il lavapiatti puoi anche evitare di seguire un corso di inglese per ottenere la certificazione. È però sempre caldamente consigliata, in quanto permette di avere la strada spianata in tutti i settori.

#2 Richiedere il passaporto

Con l'entrata in vigore ufficiale della Brexit, per andare a Londra è necessario essere muniti di passaporto perché la carta d'identità non è più sufficiente. Conviene dunque richiederlo con un certo anticipo, in quanto questo è un documento che viene erogato con delle tempistiche non proprio rapidissime.

#3 Cercare un appartamento a Londra

Naturalmente, cercare un appartamento a Londra è una delle cose che devono essere fatte prima della partenza, ma solo dopo aver trovato un lavoro. Nel frattempo, conviene optare per un ostello oppure per un affitto breve: sono le soluzioni meno dispendiose ma in alternativa c'è sempre l'hotel.

#4 Scrivere il CV in lingua inglese

La certificazione IELTS in questo caso ti tornerà utile ancora prima di partire, perché il curriculum vitae è il tuo biglietto da visita e ti conviene dedicargli un bel po' di tempo. Cerca di curare al massimo la forma, scrivendo rigorosamente tutte le informazioni in lingua inglese. È consigliabile anche preparare una lettera motivazionale, che non guasta mai. Attenzione però anche in questo caso a non commettere errori e scriverla in un inglese perfetto, perché altrimenti rischi che ti si ritorca contro.

#5 Consultare gli annunci di lavoro online

A questo punto puoi metterti alla ricerca di un lavoro a Londra e fortunatamente al giorno d'oggi questa è un'operazione che si può fare direttamente dall'Italia. Non è necessario dunque che tu parta all'avventura per il Regno Unito: anzi, prima conviene farti un'idea di quelle che sono le reali opportunità presenti in loco. I siti di annunci sono moltissimi, ma ti consiglio di elaborare una strategia: seleziona quelli di tuo interesse, invia il tuo CV e aspetta una risposta. Potrebbe esserti chiesto di sostenere un colloquio in inglese via webcam, quindi preparati perché anche in questo caso la conoscenza della lingua è un elemento di giudizio estremamente importante. Con la certificazione IELTS comunque non dovresti avere grandi problemi neanche in tal senso.