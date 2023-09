5 Zone universitarie e studentesche a Torino

Torino è una città signorile, molto vivibile, tranquilla e allo stesso tempo ricca di storia, cultura, innovazione e una lunga tradizione accademica alle sue spalle. Conta numerose università, di cui quelle a indirizzo tecnico e tecnologico anche molto prestigiose e al passo con i tempi, ed è sede di molte grandi industrie italiane: qualunque studente appassionato di meccanica, tecnologia, gastronomia, cultura può trovare in questa città ottime opportunità formative e validi sbocchi professionali.

Con questi presupposti, quindi, non stupisce come Torino sia molto frequentata da studenti provenienti da ogni parte dello Stivale, decisi a trascorrere qui tutto il periodo degli studi universitari. D’altra parte Torino, rispetto ad altre città italiane, resta ancora relativamente vivibile a costi contenuti, con un livello di servizi e opportunità di vita piuttosto elevate. Gli studenti che si recano nel capoluogo piemontese, per i loro studi, possono trovare sistemazione in una delle tante zone in cui hanno sede i diversi campus universitari, godendo di tutti i servizi necessari e buone opportunità di svago.

Per individuare gli alloggi migliori, tra l’altro, ci si può avvalere di numerosi canali, sia online, con annunci presenti su social network e siti dedicati, come quelli di DoveVivo che è possibile visitare qui https://www.dovevivo.it/it/affitto-stanza-torino/. Ma quali sono le zone più indicate per gli studenti che cercano una stanza in affitto a Torino?

Crocetta

Questa zona non è tra le più centrali, ma è comunque ben collegata col resto della città e ben servita da negozi e supermercati. Molti studenti la scelgono per la sua prossimità al Politecnico di Torino, dove hanno sede le facoltà più frequentate della città. Si tratta per lo più di un quartiere residenziale, tranquillo, defilato ma non eccessivamente periferico.

Vanchiglia

Anche Vanchiglia è perfetto per chi frequenta il Politecnico ed è in cerca di stanze in affitto a Torino. Il mood però, rispetto a Crocetta, è decisamente diverso.

Quartiere glamour, alla moda, ricco di locali e con una vivace vita notturna, si presta molto bene a ospitare studenti desiderosi di vivere anche il volto mondano della città, oltre a quello universitario.

Barriera di Milano

Barriera è un quartiere poliedrico e multietnico, non adatto a tutti, ma a chi ama immergersi in un bagno multiculturale, dove si ha la sensazione di vivere in una grande capitale europea.

Siamo nella parte nord-ovest di Torino, particolarmente indicata per chi ha intenzione di frequentare il campus Luigi Einaudi dell'Università degli Studi di Torino. Oltre a questo, offre certamente un assortimento colorato di negozi, locali e mercati multietnici.

Aurora

Aurora è il quartiere artistico della città e non a caso sede della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. Tra edifici storici e pezzi di archeologia industriale si sviluppano gallerie e atelier d’arte, richiamo di menti particolarmente creative e amanti dello stile un po’ dandy.

Cenisia

Cenisia, un po’ come Crocetta, è una zona tranquilla e residenziale, perfetta per gli studenti che si approcciano a una delle facoltà dell'Università degli Studi di Torino o all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Qui si possono trovare molte soluzioni di stanze in affitto, per qualunque esigenza e disponibilità di budget. Ben servito e collegato al centro città, è senza dubbio un buon compromesso per stare lontani dal caos cittadino.