8 Marzo: Bonetti, valutare politiche secondo impatto di genere

ROMA, 08 MAR - "Vogliamo che le nostre politiche, tutte le politiche, siano valutate trasversalmente secondo l'impatto di genere: è, questa, la scelta di un metodo che percorriamo pienamente inseriti nel comune cammino europeo e che caratterizza come asse fondamentale la proposta italiana per il Next Generation Eu. La transizione ecologica è certamente uno dei punti cardine dello sviluppo. Lo è altrettanto la transizione digitale, in una visione sinergica all'interno della quale il pieno accesso delle donne al mondo del lavoro è e sarà cruciale".

Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti in occasione della Giornata internazionale della donna parlando dal Quirinale. "Vogliamo che le donne siano libere di realizzarsi senza dover scegliere tra l'esperienza della maternità e quella lavorativa - ha aggiunto -Scegliamo infrastrutture sociali, fiscalità, politiche attive di investimento nel lavoro femminile in ogni settore, che davvero portino le lavoratrici al centro dello sviluppo dell'Italia per i prossimi anni.

L'imprenditoria delle donne e la formazione nelle materie scientifiche sono due vettori strategici in questa direzione. C'è bisogno di donne nella scienza perché la scienza contribuirà a scrivere il futuro di tutti. Ogni donna, ogni bambina, deve potervi accedere da protagonista, senza preclusioni o timori".