80esimo anniversario del bombardamento di Catanzaro: le celebrazioni previste

Ricorrono domenica 27 agosto 2023 gli ottant’anni del bombardamento di Catanzaro nella Seconda Guerra Mondiale. Un evento tragico, che causò centinaia di vittime, la distruzione e il danneggiamento di numerosi edifici tra cui la Cattedrale, a cui la popolazione reagì con spirito di solidarietà che è valso alla città il conferimento della Medaglia d’Oro al Merito Civile nel 2022 da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Per commemorare e approfondire questo importante anniversario, il Comune di Catanzaro ha in programma una serie di iniziative che si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi, assieme a istituzioni culturali, associazioni e scuole. Su richiesta del sindaco, Nicola Fiorita, nel giorno dell’anniversario, prossima domenica, sarà celebrata una messa di commemorazione nella Basilica dell’Immacolata alla presenza di autorità civili, miliari e religiose. Il giorno successivo, lunedì 28 agosto 2023, alle 17:30, sarà apposta una corona di fiori alla croce del quartiere Pontegrande, uno dei luoghi del disastroso bombardamento.

Gli eventi sono programmati in collaborazione con l’associazione "Calabria in Armi" che si è fatta parte attiva per l’ottenimento della Medaglia d’Oro.