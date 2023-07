IC Statale Sellia Marina: incontro entusiasmante con l’autore Carmine Abate

CATANZARO, 15 MAG - Nella sala gremita dell' Oratorio parrocchiale "S. Nicola" di Sellia Marina , abilmente decorato per l'occasione con riproduzioni a tempera di celebri dipinti di Giovanni Segantini e cartelloni, si è tenuto ieri, 15 maggio, l'incontro con l'insigne scrittore Carmine Abate, organizzato dalla Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Sellia Marina, guidato dal Dirigente Scolastico, Prof. Giulio Comerci.

L' appuntamento, previsto nell'ambito del progetto "Incontri di Pensieri", che ha come finalità di infondere nei giovani discenti l'amore per la lettura, ha avuto una partecipazione attenta e attiva da parte dei numerosi alunni dell'Istituto, attratti dall'amabilità dello scrittore, che ha saputo creare da subito empatia con loro e con gli adulti esterni alla Scuola intervenuti in sala.

La moderatrice dell'evento, Professoressa Caterina Belvedere, ha presentato l'ultimo libro di Carmine Abate, “Il cercatore di luce”, vincitore nel 2012 del Premio Campiello con “La collina del Vento”. Gli alunni hanno rivolto a Carmine Abate, "Perla" della narrativa letteraria italiana, domande riguardanti i temi trattati nel libro, quali l'amore per i luoghi di origine, la saggezza degli anziani, l'amore eterno, l'accettazione della morte, manifestando anche curiosità su aspetti dell' "Uomo" Carmine Abate.

Presenti all'incontro il Parroco, Don Giuseppe Cosentino, l'assessore all’Istruzione Valentina Leuzzi e il Tenente del Comando Compagnia CC di Sellia Marina, Dalila De Lisa, che con la loro presenza hanno sottolineato l'apprezzamento anche della comunità selliese per l'occasione formativa e culturale offerta dalla Scuola. L'incontro ha entusiasmato gli astanti e si è concluso con la consegna di due dipinti realizzati da alunni della Scuola, sapientemente guidati dalla docente di Arte Caterina Falbo, quale omaggio allo Scrittore, a ricordo di una Scuola attenta alle esigenze dei giovani e ai valori umani e culturali che è preposta a trasmettere.