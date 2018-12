Maltempo, bomba d'acqua su Soverato (Cz) intervento dei VVF

SOVERATO (CZ) 2 DICEMBRE Ancora danni per il maltempo in Calabria. La pioggia battente ha creato notevoli disagi a Soverato, zona turistica del Catanzarese, provocando allagamenti e smottamenti. La statale 106 e' stata chiusa al traffico, stamattina, a Soverato, al km 165,200, in direzione Reggio Calabria, per fango e detriti che si sono riversati sulla strada a causa delle piogge.L'Anas ha evidenziato che la viabilità' e' stata deviata sul posto con uscita allo svincolo di Soverato Nord e rientro allo svincolo di Davoli. Sul posto e' presente il personale di Anas per la rimozione del materiale e per ripristinare prima possibile la normale circolazione.

A Soverato, invece, si sono registrati allagamenti di scantinati, garage ed attività' commerciali. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale.