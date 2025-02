A Botricello riduzione IMU per il secondo anno consecutivo Il Sindaco Puccio: “Gestione oculata del bilancio”

Il Consiglio Comunale ha deliberato la riduzione dell’IMU per il territorio di Botricello fissando l’aliquota al 10,3. È il secondo anno consecutivo che l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Saverio Simone Puccio riduce il tributo comunale.

Grazie a queste scelte i proprietari di immobili a Botricello hanno ottenuto una riduzione complessiva pari a 60.352,39 euro.

La diminuzione è stata approvata nel corso dell’ultima seduta consiliare e si aggiunge alle altre iniziative di abbassamento della pressione tributaria sui cittadini, compresa l’abolizione degli oneri per le celebrazioni di promesse e matrimoni e la consegna di 320 buoni spesa nel periodo natalizio.

La Vicesindaco Giovanna Puccio ha presentato la riduzione dell’IMU spiegando che “le scelte oculate che si assumono quotidianamente nella gestione delle risorse, poi si riflettono in termini positivi sul bilancio e quindi nelle tasche dei cittadini”.

La Vicesindaco con delega al Bilancio ha aggiunto: “Già nel 2024 siamo riusciti ad offrire un segnale di ripresa dopo un decennio di sacrifici ai quali tutti noi siamo stati costretti per via delle tariffe dei tributi massimizzati per il dissesto. Nel 2024 le aliquote IMU sono passate dal 1,06% al 1,04% e quest’anno riusciamo a garantire un ulteriore risparmio scendendo all’1,03%. In pochi anni, con tante accortezze, con tante discussioni e con tanti studi affrontati grazie al supporto degli uffici coinvolti, siamo riusciti a dare dei riscontri ai cittadini che oggi finalmente – ha proseguito Giovanna Puccio - riescono a vedere con gli occhi e a toccare con mano dei segnali di ripresa che passano dai numerosi cantieri avviati, dalle risposte in termini di sussidi rivolti alla popolazione più fragile, fino ai risparmi garantiti in termini di tributi”.

L’assessore Emanuele Carello ha dichiarato che i risparmi per una seconda casa si aggirano intorno ai 30 euro, con una riduzione che pochi Enti sono in grado di fare con le ristrettezze economiche esistenti.

Il Sindaco Puccio ha spiegato: “Si parla spesso di ridurre i tributi ai cittadini, senza ammettere che l’unico tributo su cui si può intervenire è proprio l’IMU. Questa Amministrazione ha abbassato l’aliquota per il secondo anno consecutivo e questo dimostra il grande lavoro che si sta portando avanti con una gestione oculata del bilancio da parte del Vicesindaco e dei responsabili degli Uffici Rosario Froio e Marianna Lodari. Queste sono le risposte che meritano i cittadini di Botricello dopo anni di disagi legati anche al pesante dissesto finanziario che ha penalizzato la popolazione”.