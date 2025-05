Corpo e mente in equilibrio: evento olistico gratuito il 24 maggio a Catanzaro - Tutti i dettagli

Tempo di lettura: ~2 min

A Catanzaro un pomeriggio olistico per rigenerare corpo e mente: appuntamento il 24 maggio in Corso Mazzini 259.

Benessere, trattamenti gratuiti e armonia interiore al centro dell’evento promosso da Libellula-Afasp ed Eligiò.

CATANZARO – Un’esperienza di rigenerazione psicofisica completamente gratuita attende i cittadini di Catanzaro sabato 24 maggio, a partire dalle ore 15:00, in Corso Mazzini 259. L’iniziativa, intitolata "Un pomeriggio olistico di benessere per rigenerare corpo e mente", è promossa dall’associazione Libellula-Afasp con il progetto Eligiò, in collaborazione con l’erboristeria Macadamia della dott.ssa Maria Cardamone.

L’associazione Libellula-Afasp nasce dalla convinzione che un mondo diverso sia possibile attraverso una maggiore consapevolezza dell'interazione tra uomo, ambiente e natura. L’obiettivo è quello di sostenere e tutelare le persone affette da malattie mentali attraverso l'utilizzo delle medicine non convenzionali e delle discipline bio-naturali, promuovendo processi di integrazione, miglioramento dello stile di vita e creazione di vero ben-essere.

L’evento si propone di offrire uno spazio dedicato al benessere globale della persona, attraverso tecniche olistiche e trattamenti naturali. Tutti i partecipanti avranno l’opportunità di ricevere gratuitamente un trattamento rigenerante, immersi in un ambiente accogliente e rilassante, pensato per ristabilire l’equilibrio tra corpo e mente.

È gradita la prenotazione, considerate le numerose richieste e la disponibilità limitata dei trattamenti.

Contatti per informazioni e prenotazioni

Telefono fisso: 0961 554853

Cellulare: 351 5085 349 / 349 7935 992

Partner dell’iniziativa è l’erboristeria Macadamia, punto di riferimento in città per fitoterapia, cosmesi naturale e alimentazione bio, situata in via XX Settembre 102.

Un’occasione imperdibile per chi desidera riscoprire il proprio benessere interiore in maniera naturale e consapevole, con il supporto di professionisti del settore.