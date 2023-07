A Cena con Emergency La 12esima edizione si svolgerà il 30 giugno presso il ristorante “Il Semaforo” I dettagli

A Cena con Emergency La 12esima edizione si svolgerà il 30 giugno presso il ristorante “Il Semaforo” L’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza

È tutto pronto per la 12esima edizione della cena solidale organizzata dal Gruppo di volontari Emergency di Catanzaro. Venerdì 30 giugno 2023, dalle ore 20.00, le volontarie e i volontari accoglieranno tutti coloro che vogliono partecipare alla serata benefica presso il ristorante "Il Semaforo", località Pantane – Villaggio Racise, Taverna.



Nel corso della cena ci sarà anche un collegamento con il Centro di Cardiochirurgia "Salam", in Sudan: una struttura di eccellenza e alta innovazione, che dal 2007 offre trattamenti cardiochirurgici totalmente gratuiti in un’area abitata da oltre 300 milioni di persone. Si tratta di un'occasione per ricevere una testimonianza diretta dell’esperienza professionale e personale di chi lavora da anni con Emergency, in contesti particolarmente difficili e vulnerabili.



L'ingresso è a offerta libera a partire da 15 euro e l'intero ricavato sarà devoluto alle attività che Emergency svolge per la promozione della pace e nel fornire assistenza medica gratuita sia in Italia che all'estero e nel Mediterraneo Centrale, con la nave Life Support, per missioni (SAR) di ricerca e soccorso. La serata sarà allietata dai gruppi musicali Folk n' Roll, Funky Wave e LaRipa.