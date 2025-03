A Cosenza, la proiezione del docufilm "Radici & Lieviti – Un viaggio tra storia e nuove coscienze"

Cosenza si prepara a un viaggio tra storia, fede e impegno civile con la proiezione del docufilm "Radici & Lieviti – Un viaggio tra storia e nuove coscienze". L’evento, a ingresso libero, si terrà lunedì 24 marzo (ore 17.30) al Cinema San Nicola, offrendo al pubblico un'opportunità preziosa per riflettere sul cattolicesimo sociale e sul suo profondo impatto sulla società. Un'iniziativa promossa dalla Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) sezioni di Cosenza e di Rende, dall’AIParC (Associazione Italiana Parchi Culturali) sezione di Cosenza, dall'associazione Dossetti e dall'associazione culturale Ars Enotria. La proiezione sarà introdotta da Rosa Principe (socia dell’associazione Dossetti e della Fidapa di Cosenza) e vedrà gli interventi di Lucia Nicosia (presidente della sezione Fidapa di Cosenza) e Anna Maria Miglietta (presidente della sezione Fidapa di Rende), in rappresentanza delle associazioni coinvolte nell'evento.

Il docufilm "Radici & Lieviti – Un viaggio tra storia e nuove coscienze", diretto da Luigi Grimaldi, racconta l’eredità del cattolicesimo sociale in Italia attraverso le storie di quattro figure chiave del Novecento: Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Primo Mazzolari e Lorenzo Milani. Questi uomini, con il loro impegno politico, spirituale e sociale, hanno tracciato un percorso in cui il Vangelo si intreccia con i principi della Costituzione italiana.

L’idea nasce da Paolo Palma con il supporto della Fondazione Carical, il sostegno della BCC Mediocrati e il patrocinio del Comune di Cosenza. Una produzione indipendente, senza scopo di lucro, che si propone di far conoscere e valorizzare il pensiero e l'azione di figure che hanno segnato la storia italiana.

I narratori del documentario, Costanza Piersante e Alessandro Cosentini, guidano gli spettatori in un viaggio intenso e coinvolgente, alla scoperta di un messaggio ancora attuale: l’impegno civile e religioso come strumento di cambiamento e giustizia sociale. Il progetto si avvale del contributo di numerosi professionisti e studiosi, tra cui Chiara Compostella, Andrea Spina, Stefano Spina, Antonio Branca, Michele Perrone, Francesco Palma Jr., Gino Mirocle Crisci, Francesco Palma, Gianluca Palma, Piero Piersante, Anna Scarnati, Carmelo Primiceri, Rosa Principe, Irene Scarnati, Franca Sciolino, Daniela Troiani e Fedra Tucci.

La presidente Fidapa di Cosenza, Lucia Nicosia, evidenzia il valore del docufilm nel recupero della memoria storica, mettendo in risalto l’attualità e la profondità dell’insegnamento di queste figure straordinarie, il cui impegno continua a ispirare e interrogare le coscienze: «Attraverso parole e azioni, questi uomini hanno affrontato le sfide del loro tempo. Ognuno ha percorso la propria strada in modo unico, ma con un obiettivo comune: costruire un mondo più giusto, in cui la fede si traduce in azioni tangibili a favore degli ultimi e degli emarginati. Il documentario non si limita a ripercorrere le loro vicende storiche e biografiche, ma ne approfondisce il pensiero, ancora oggi capace di stimolare le nuove generazioni. Ci invita a riflettere su una fede che non si chiude nella sfera privata, ma diventa impegno attivo per la giustizia e la dignità umana, principi che la Fidapa BPW Italy condivide pienamente».

