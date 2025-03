A Pentone con Giuseppe Caruso: un paese non è come lo vedi, è come lo vivi

Un paese è come lo vivi: l’arte di Giuseppe Caruso per rigenerare i borghi calabresi

“Un paese non è come lo vedi, un paese è come lo vivi” – questo il titolo dell’ultima fatica letteraria di Giuseppe Caruso che sabato 29 marzo alle ore 18.00 sarà ospite presso la sala Consiliare del Comune di Pentone. Artista tout court che da qualche tempo è molto attenzionato quale modello di artista dei borghi.

Sarebbe limitante definirlo solo così se non fosse che la sua attività artistica e sociale ormai è riconosciuta e apprezzata tanto da attirare le attenzioni di importanti trasmissioni nazionali. Lui, apprezzato e stimato calabrese, che fa dell’arte il suo biglietto da visita, è rappresentativo ancor di più di una scelta, che a molti ancora oggi appare scomoda e controproducente, ma non per Giuseppe Caruso: ritornare nella sua terra d’origine, Petilia Policastro, e qui investire in un progetto di recupero urbano, sociale e culturale.

Ritornare nel suo paese natio, da molti altri abbandonato per il lavoro che manca, per le opportunità carenti, in cui la piaga dello spopolamento è un problema attuale quanto concreto: sembra una storia come tante altre, ma Giuseppe Caruso conia questa frase, che è più un modo di vivere.

Un paese non è come lo vedi, un paese è come lo vivi.

Eccolo allora ad acquistare casette abbandonate, a creare centri culturali, a promuovere arte nel piccolo borgo e a promuovere la sensibilità verso la periferia e verso una Calabria che bisogna guardare con occhi diversi.

Di tutto questo parlerà appunto a Pentone, fortemente voluto e cercato dal Sindaco, Vincenzo Marino, con il quale è iniziato un dialogo propositivo e funzionale a riflettere sul futuro dei piccoli borghi calabresi e sulla loro rigenerazione sociale e culturale.

L’idea è quella di discutere, riflettere e soprattutto invitare a vivere il paese con occhi diversi e con la necessaria lungimiranza.