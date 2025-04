A Sellia Marina una Via Crucis inclusiva: cresimandi e ragazzi dell’AIPD Catanzaro insieme sul cammino della vita

A Sellia Marina una Via Crucis all'insegna dell'inclusione: cresimandi e ragazzi dell’AIPD Catanzaro insieme per riflettere sulla vita

SELLIA MARINA – 4 aprile 2025 – Una Via Crucis diversa, toccante e ricca di significato si terrà oggi, venerdì 4 aprile, alle ore 17:30 presso la Chiesa del Ss. Rosario di Sellia Marina. L’iniziativa, fortemente voluta dai parroci don Raffaele e don Giuseppe, coinvolgerà i cresimandi della comunità e i ragazzi dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) di Catanzaro in un momento di profonda riflessione spirituale e umana.

L’evento rappresenta un importante segnale di apertura, dialogo e inclusione, offrendo ai giovani cresimandi – che riceveranno il sacramento della Cresima il prossimo 24 aprile – un’occasione concreta per vivere la fede in modo autentico, condividendo un cammino spirituale con coetanei portatori di una ricchezza unica: il “cromosoma in più”.

Un cammino comune, fatto di amore e consapevolezza

"La Via Crucis è il simbolo del cammino di Cristo verso il sacrificio d’amore – si legge nel comunicato diffuso dai parroci e dai catechisti – ed è anche il percorso che ogni essere umano è chiamato a compiere nella propria esistenza. Oggi, più che mai, i giovani hanno bisogno di esempi autentici e questi ragazzi dell’AIPD, con le loro famiglie, rappresentano una testimonianza preziosa da cui trarre forza, coraggio e speranza".

Oltre al significato religioso, la funzione si trasforma in una vera lezione di umanità: sarà un momento per stringersi attorno alle famiglie dei ragazzi con sindrome di Down, riconoscendone l’impegno quotidiano e il valore nella costruzione di una società più empatica e accogliente.

Una comunità che abbraccia la diversità

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza selliese affinché partecipi numerosa, testimoniando con la propria presenza il desiderio di costruire una comunità fondata sull’accoglienza e sulla solidarietà. “La vita – concludono i promotori – è l’unico dono che non ci sarà concesso una seconda volta. È nostro dovere prenderla per mano e farla diventare un capolavoro”.

Con questo spirito, la Parrocchia Ss. Rosario di Sellia Marina si prepara a vivere una Via Crucis unica, capace di toccare i cuori e seminare valori che durano nel tempo.