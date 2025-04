A TARANTO LA GIORNATA NAZIONALE DEL MADE IN ITALY

Identità territoriale e tecnologie avanzate per una vita sostenibile, con particolare attenzione al futuro dell’economia jonica. Sono questi gli assi portanti dell’iniziativa che si terrà a Taranto il prossimo martedì 15 aprile in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy. Istituita per celebrare la creatività e l’ingegno nazionale nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, prevede una serie di appuntamenti in tutto il Paese. E anche Taranto sarà protagonista, attraverso il convegno “Made in Italy tra identità e innovazione” che si terrà a partire dalle ore 15 nell’auditorium dell’Open Innovation Living Lab Calliope presso il Parco della Musica. Nel corso dell’evento, è previsto l’intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in collegamento video.

Ad organizzare l’incontro, la Casa del Made in Italy di Taranto e Calliope– la Casa delle Tecnologie Emergenti. Tra gli altri partecipanti, anche i rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui comune di Taranto, Camera di Commercio, Confindustria e Cnr. Addetti ai lavori, imprese e istituzioni si confronteranno nel corso dei due panel tematici: il primo, dedicato al valore dell’identità territoriale, ospiterà aziende capaci di interpretare in modo innovativo settori tradizionali quali ceramica, moda e agroalimentare; l’altro si concentrerà sul ruolo delle tecnologie avanzate per uno sviluppo sostenibile e ospiterà la testimonianza di aziende tarantine che stanno investendo in tal senso.

«Attraverso il racconto di case studies aziendali – spiegano i promotori - l’evento si propone di esplorare spazi d’incontro tra il patrimonio produttivo tarantino e le innovazioni che modelleranno il suo futuro. Tutto questo, nell’ambito del progetto Calliope che guarda a programmi internazionali di ricerca e tecnologia, con l’obiettivo di tutela della salute urbana, ovvero dell’uomo e dell'ambiente cittadino, e più specificatamente del One Health». L’incontro sarà un ulteriore tassello nell’ottica della sostenibilità sociale ed ambientale alla quale, da tempo, la città ambisce.

Infine, a questo link è possibile registrarsi per partecipare ai lavori.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=7kcXkZZVXUqVMOJ-pgjQSS-XTj-AKblBkRnZ2BU_CidUMlJTMVpNQkU2RzU2RjlHUkU4MDhRMlE4Sy4u&route=shorturl

IL PROGRAMMA:

Ore 15:00 – Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

Ore 15:30 – Saluti istituzionali

• Paola Dessì, Prefetto di Taranto

• Giuliana Perrotta, Commissario del Comune di Taranto

• Vincenzo Cesareo, Presidente della CCIAA di Taranto e Brindisi

• Salvatore Toma, Presidente di Confindustria Taranto

• Vito Bruno, Direttore Generale ARPA Taranto

• Vito Gregorio Colacicco, Direttore Generale ASL Taranto

• Alfonso Vito, Provveditorato di Taranto

• Gianni Tartaglia, Dirigente Scolastico dell’IISS “Principessa Maria Pia” – Liceo del Made in Italy

Ore 16:15 – 1° Panel: il valore dell’identità territoriale nel futuro del Made in Italy

Modera: Maurizio Cotrona, MIMIT – CMI Taranto

Testimonianze:

– Paolo Santangelo – PAOLO SANTANGELO®;

– Veridiana Toma – YOU’RE UP SOCIETÀ BENEFIT;

– Salvatore Colacicco – AZIENDA PARCO DEL MARCHESE.

Ore 17:00 – 2° Panel: tecnologie avanzate per una vita sostenibile

Modera: Rodolfo Sardone, CTE “Calliope”

Testimonianze:

– Fabio Cerino – BE FREEST SRL;

– Paolo Sabatino – ERREPI NET SRL;

– Giuseppe Diodati – FORE SRL.

Ore 18:00 – Conclusioni

Feliciana Catino, Project Officer di CTE Calliope per il Comune di Taranto

Identità territoriale e tecnologie avanzate per una vita sostenibile, con particolare attenzione al futuro dell’economia jonica. Sono questi gli assi portanti dell’iniziativa che si terrà a Taranto il prossimo martedì 15 aprile in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy. Istituita per celebrare la creatività e l’ingegno nazionale nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, prevede una serie di appuntamenti in tutto il Paese. E anche Taranto sarà protagonista, attraverso il convegno “Made in Italy tra identità e innovazione” che si terrà a partire dalle ore 15 nell’auditorium dell’Open Innovation Living Lab Calliope presso il Parco della Musica. Nel corso dell’evento, è previsto l’intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in collegamento video.

Ad organizzare l’incontro, la Casa del Made in Italy di Taranto e Calliope– la Casa delle Tecnologie Emergenti. Tra gli altri partecipanti, anche i rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui comune di Taranto, Camera di Commercio, Confindustria e Cnr. Addetti ai lavori, imprese e istituzioni si confronteranno nel corso dei due panel tematici: il primo, dedicato al valore dell’identità territoriale, ospiterà aziende capaci di interpretare in modo innovativo settori tradizionali quali ceramica, moda e agroalimentare; l’altro si concentrerà sul ruolo delle tecnologie avanzate per uno sviluppo sostenibile e ospiterà la testimonianza di aziende tarantine che stanno investendo in tal senso.

«Attraverso il racconto di case studies aziendali – spiegano i promotori - l’evento si propone di esplorare spazi d’incontro tra il patrimonio produttivo tarantino e le innovazioni che modelleranno il suo futuro. Tutto questo, nell’ambito del progetto Calliope che guarda a programmi internazionali di ricerca e tecnologia, con l’obiettivo di tutela della salute urbana, ovvero dell’uomo e dell'ambiente cittadino, e più specificatamente del One Health». L’incontro sarà un ulteriore tassello nell’ottica della sostenibilità sociale ed ambientale alla quale, da tempo, la città ambisce.

Infine, a questo link è possibile registrarsi per partecipare ai lavori.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=7kcXkZZVXUqVMOJ-pgjQSS-XTj-AKblBkRnZ2BU_CidUMlJTMVpNQkU2RzU2RjlHUkU4MDhRMlE4Sy4u&route=shorturl

IL PROGRAMMA:

Ore 15:00 – Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

Ore 15:30 – Saluti istituzionali

• Paola Dessì, Prefetto di Taranto

• Giuliana Perrotta, Commissario del Comune di Taranto

• Vincenzo Cesareo, Presidente della CCIAA di Taranto e Brindisi

• Salvatore Toma, Presidente di Confindustria Taranto

• Vito Bruno, Direttore Generale ARPA Taranto

• Vito Gregorio Colacicco, Direttore Generale ASL Taranto

• Alfonso Vito, Provveditorato di Taranto

• Gianni Tartaglia, Dirigente Scolastico dell’IISS “Principessa Maria Pia” – Liceo del Made in Italy

Ore 16:15 – 1° Panel: il valore dell’identità territoriale nel futuro del Made in Italy

Modera: Maurizio Cotrona, MIMIT – CMI Taranto

Testimonianze:

– Paolo Santangelo – PAOLO SANTANGELO®;

– Veridiana Toma – YOU’RE UP SOCIETÀ BENEFIT;

– Salvatore Colacicco – AZIENDA PARCO DEL MARCHESE.

Ore 17:00 – 2° Panel: tecnologie avanzate per una vita sostenibile

Modera: Rodolfo Sardone, CTE “Calliope”

Testimonianze:

– Fabio Cerino – BE FREEST SRL;

– Paolo Sabatino – ERREPI NET SRL;

– Giuseppe Diodati – FORE SRL.

Ore 18:00 – Conclusioni

Feliciana Catino, Project Officer di CTE Calliope per il Comune di Taranto

Identità territoriale e tecnologie avanzate per una vita sostenibile, con particolare attenzione al futuro dell’economia jonica. Sono questi gli assi portanti dell’iniziativa che si terrà a Taranto il prossimo martedì 15 aprile in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy. Istituita per celebrare la creatività e l’ingegno nazionale nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, prevede una serie di appuntamenti in tutto il Paese. E anche Taranto sarà protagonista, attraverso il convegno “Made in Italy tra identità e innovazione” che si terrà a partire dalle ore 15 nell’auditorium dell’Open Innovation Living Lab Calliope presso il Parco della Musica. Nel corso dell’evento, è previsto l’intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in collegamento video.

Ad organizzare l’incontro, la Casa del Made in Italy di Taranto e Calliope– la Casa delle Tecnologie Emergenti. Tra gli altri partecipanti, anche i rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui comune di Taranto, Camera di Commercio, Confindustria e Cnr. Addetti ai lavori, imprese e istituzioni si confronteranno nel corso dei due panel tematici: il primo, dedicato al valore dell’identità territoriale, ospiterà aziende capaci di interpretare in modo innovativo settori tradizionali quali ceramica, moda e agroalimentare; l’altro si concentrerà sul ruolo delle tecnologie avanzate per uno sviluppo sostenibile e ospiterà la testimonianza di aziende tarantine che stanno investendo in tal senso.

«Attraverso il racconto di case studies aziendali – spiegano i promotori - l’evento si propone di esplorare spazi d’incontro tra il patrimonio produttivo tarantino e le innovazioni che modelleranno il suo futuro. Tutto questo, nell’ambito del progetto Calliope che guarda a programmi internazionali di ricerca e tecnologia, con l’obiettivo di tutela della salute urbana, ovvero dell’uomo e dell'ambiente cittadino, e più specificatamente del One Health». L’incontro sarà un ulteriore tassello nell’ottica della sostenibilità sociale ed ambientale alla quale, da tempo, la città ambisce.

Infine, a questo link è possibile registrarsi per partecipare ai lavori.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=7kcXkZZVXUqVMOJ-pgjQSS-XTj-AKblBkRnZ2BU_CidUMlJTMVpNQkU2RzU2RjlHUkU4MDhRMlE4Sy4u&route=shorturl

IL PROGRAMMA:

Ore 15:00 – Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

Ore 15:30 – Saluti istituzionali

• Paola Dessì, Prefetto di Taranto

• Giuliana Perrotta, Commissario del Comune di Taranto

• Vincenzo Cesareo, Presidente della CCIAA di Taranto e Brindisi

• Salvatore Toma, Presidente di Confindustria Taranto

• Vito Bruno, Direttore Generale ARPA Taranto

• Vito Gregorio Colacicco, Direttore Generale ASL Taranto

• Alfonso Vito, Provveditorato di Taranto

• Gianni Tartaglia, Dirigente Scolastico dell’IISS “Principessa Maria Pia” – Liceo del Made in Italy

Ore 16:15 – 1° Panel: il valore dell’identità territoriale nel futuro del Made in Italy

Modera: Maurizio Cotrona, MIMIT – CMI Taranto

Testimonianze:

– Paolo Santangelo – PAOLO SANTANGELO®;

– Veridiana Toma – YOU’RE UP SOCIETÀ BENEFIT;

– Salvatore Colacicco – AZIENDA PARCO DEL MARCHESE.

Ore 17:00 – 2° Panel: tecnologie avanzate per una vita sostenibile

Modera: Rodolfo Sardone, CTE “Calliope”

Testimonianze:

– Fabio Cerino – BE FREEST SRL;

– Paolo Sabatino – ERREPI NET SRL;

– Giuseppe Diodati – FORE SRL.

Ore 18:00 – Conclusioni

Feliciana Catino, Project Officer di CTE Calliope per il Comune di Taranto