Abbasanta 3 marzo e Norbello 4 marzo, doppio appuntamento con il cinema per il sociale i dettagli

Abbasanta 3 marzo e Norbello 4 marzo, doppio appuntamento con il cinema per il sociale promosso da Cittadini del Mondo in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Città Territorio

Doppio appuntamento nel territorio del GUILCIER del progetto “Rete di interazioni sociali e culturali” - Incontri conoscitivi per uno scambio di esperienze e buone prassi – dell’Associazione Cittadini del Mondo, il sostegno della Fondazione di Sardegna e la collaborazione del Sistema bibliotecario Città Territorio.

Serate di cinema per il sociale e occasione di confronto e approfondimento con la partecipazione attiva degli operatori dell’Associazione, e la proiezione dei due docufilm di Karim Galici:

“Dall’est con amore. Quattro storie di vita e integrazione” (durata 29 minuti)

(durata 29 minuti) “La vita sopra ogni cosa. Storia di un Padre Ortodosso in Sardegna” (durata 25 minuti)

Le due opere cinematografiche rappresentano un vero e proprio viaggio attraverso storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione, punto di partenza per un momento di approfondimento e confronto.

ABBASANTA, VENERDÌ 3 MARZO ORE 18:30 - Aula magna, Scuola primaria, Piazza della Vittoria – con la partecipazione straordinaria di Karim Galici, regista, attore, sceneggiatore e manager culturale. Alla serata sarà presente la Sindaca Patrizia Carta e porterà i saluti dell’amministrazione l’Assessore alla Cultura Alessandra Manca. Le conclusioni sono affidate a Giuseppe Carboni presidente di Cittadini del Mondo OdV.

NORBELLO, SABATO 4 MARZO ORE 18:00 – Sala Biblioteca Comunale "Piero Soggiu", via Vittorio Emanuele n. 1 – con l’intervento di Inna Naletko, docente e fondatrice della biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” presso l’Oratorio di Sant’Eulalia di Cagliari. Porterà i saluti dell’amministrazione Assessore alla cultura Simona Mele,

L’iniziativa ha l’obiettivo di creare momenti di aggregazione socio-culturali e costruire percorsi di conoscenza reciproca e scambio di buone prassi con le comunità locali, con numerose tappe diffuse in tutta la Sardegna, con alcuni date anche fuori dalla nostra Isola.