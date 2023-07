Abilitati e specializzati all'estero. Il tar accoglie i ricorsi dell'avvocato Anna Licciardi del foro di Catanzaro.

Con ben 5 sentenze il Tar Lazio ha accolto i ricorsi patrocinati dall'avvocato Anna Licciardi e condannato il ministero a provvedere sul l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero.

In particolare, il Tar Lazio ha ritenuto che il Ministero dell'istruzione e del Merito non può più esimersi dall'applicazione dei principi stabiliti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, ha, quindi, accolto i ricorsi degli insegnanti e nominato contestualmente, in caso di perdurante inadempimento del Ministrro, il commissario ad acta.