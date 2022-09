Abiti eleganti Primavera Estate 2021: è glittermania

Per i prossimi mesi, gli outfit eleganti non rinunciano alle paillettes per un look che miscela la giusta dose di charme e glamour, classe e modernità.

La moda 2020/21 torna a brillare e stupire. A ridare vita agli abiti, alle gonne e alle giacche della stagione Autunno Inverno si sono rivisti gli strass, i lustrini, le piume e i pizzi. Come a dire che, in tutta risposta ai mesi trascorsi in lockdown e alle feste fatte passare un po’ in sordina, la moda ha sentito il bisogno di “esagerare”.

E non finisce qui, perché le paillettes continueranno a essere il leitmotiv anche dei prossimi mesi. Lo dimostra la nuova collezione Primavera Estate di vestiti eleganti firmata Twinset Milano, che rappresenta il connubio perfetto tra stile retrò e modernità, ottenuto grazie alla ricercatezza dello stile e alla qualità dei materiali. Dando uno sguardo all’ampia proposta di abiti da sera e da cerimonia, si va dall’abito corto nero in georgette con ricamo a mano di micro perle e canottiglie, raffinato ma disinvolto, da sdrammatizzare con gli stivali alti texani, e si arriva all’abito lungo adatto alle occasioni speciali in tulle plumetis con glitter floreali e perline, a cui alternare i tacchi a spillo o le ballerine.

La nuova collezione del brand diventato celebre grazie alla stilista Simona Barbieri è la prova che, archiviato un 2020 decisamente sottotono, la moda ha necessità di luce, ottimismo e spensieratezza. Non stupisce quindi il ricorso agli strass, alle frange luccicanti o alle sfumature in dégradé, che rendono audace, scintillante e vivace qualsiasi outfit. Tra i colori di tendenza si conferma il nero, su cui paillettes, specchietti e perline producono il classico effetto bling bling a prova di Instagram. Ma anche il nuovissimo fucsia cerise, il beige effetto nudo o il rosa pallido che crea un effetto più romantico e ricercato.

Passando agli accessori, la parola d’ordine è invece “sobrietà”. Strass, perline e lustrini, inutile dirlo, sono già abbastanza appariscenti. Per completare il look senza correre il rischio di rendere il tutto davvero too much, è preferibile abbinare scarpe, borse e gioielli semplici e minimali. No, quindi, a ulteriori piume, cristalli o decorazioni, né ad accessori di grandi dimensioni. Attenzione però: sobrio non significa per forza basico e noioso. L’importante è non scadere nell’esagerazione, ma semplicemente rinunciare a orpelli superflui che appesantirebbero l’outfit.

Less is more, direbbero gli inglesi, in modo da lasciare spazio agli abiti di parlare.