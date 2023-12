Abusivismo edilizio in Calabria: un decennio di inazione. tutti i dettagli

Abusivismo edilizio in Calabria: un decennio di inazione

Legambiente rilascia report allarmante: solo il 9,6% delle 6.197 ordinanze di demolizione eseguite

Questo è un altro modo di presentare le informazioni, mettendo l'accento sull'inazione nel corso di un lungo periodo di tempo. Che ne pensi?

CATANZARO, 17 OTT.- In Calabria, dal 2004 a dicembre 2022, solo il 9,6% delle ordinanze di demolizione è stato eseguito.

La provincia con il maggior numero di ordinanze eseguite è Cosenza (361) pari al 9,2% delle ordinanze emesse (3.907), Vibo Valentia ha la maggiore percentuale di ordinanze di demolizione eseguite (195) su quelle emesse (1.051) pari al 18.6%, seguono Reggio e Catanzaro mentre Crotone non ha fornito nessuna risposta completa.

In Calabria sono state emesse 6.197 ordinanze di demolizione con una media di una ogni 297,1 cittadini. A scattare la fotografia è il III Report di Legambiente sull'abusivismo edilizio, presentato oggi.

"Il nuovo rapporto evidenzia, purtroppo, la gravità della situazione - afferma Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria.

La nostra regione è in fondo alle classifiche negative. Un quadro molto preoccupante perché in Calabria l'abusivismo deturpa troppo spesso e da troppo tempo luoghi di grandissima bellezza sia sulle coste che nell'entroterra, interessa anche territori a rischio idrogeologico e sismico e pesa come un macigno sul futuro. L'Amministrazione regionale ha iniziato a dare primi i rilevanti segnali come l'annunciata demolizione, a breve, di Palazzo Mangeruca. La direzione giusta, quanto doverosa, è quella della tutela dell'ambiente e della salvaguardia dell'incolumità di persone ed attività economiche, percorribile solo con il ripristino della legalità e con l'abbattimento degli immobili non sanabili".



La Calabria, per tasso di risposta, è ultima con il 13,4%. La provincia meo "trasparente" è Crotone, con nessuna risposta. La Calabria in merito al rapporto tra ordinanze emesse e eseguite è in fondo alla classifica con il 9,6%. La provincia con il peggior rapporto è Catanzaro con il 2,7%. Tra i comuni capoluogo tra i peggiori spicca ancora Catanzaro (0,7%). Riguardo la trascrizione degli immobili abusivi nel patrimonio del Comune, la Calabria registra 75 immobili, l'1,2 %. Tra le città capoluogo, la prima è Catanzaro, con il 9,7%. Per la trasmissione delle pratiche di demolizione non eseguite da parte dei Comuni ai prefetti, in Calabria il dato è l'1,4%. (Ansa)