Accoltellò 51enne per strada, arrestato 73enne

Accoltellò 51enne per strada, arrestato 73enne. Posto ai domiciliari dai carabinieri di Isola capo Rizzuto.

ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 09 MAR - Un 73enne, M.A.G., è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto in esecuzione di un'ordinanza di arresti domiciliari emessa dal gip di Crotone, per tentato omicidio.

Il fatto è avvenuto il 28 febbraio scorso quando un 51enne 2021, si era presentato alla Tenenza Carabinieri sanguinante dopo essere stato ferito al torace. I militari avevano chiesto l'intervento del 118 per il trasporto nell'ospedale di Crotone. Le indagini, avviate dai carabinieri sotto la direzione della Procura della Repubblica di Crotone, hanno consentito di acquisire gravi indizi sul 73enne. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe aggredito per strada e ferito con più coltellate al petto e all'addome il 51enne. Il movente sarebbe riconducibile a pregressi dissidi.