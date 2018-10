Acli Nuova Scena, emozionante apertura del nuovo anno accademico

Catanzaro, 6 Ottobre - "E' particolarmente emozionante per me presentare i ragazzi di Acli Nuova Scena perché Salvatore Conforto e Romina Mazza, che portano avanti questa attività da tanti anni con grande passione,impegno e coraggio, sono persone straordinarie. Non è facile fare teatro per ragazzi. Acli Nuova Scena si prende cura dei giovanissimi mettendo al centro la grande letteratura. Lo spettacolo di questa sera si ispira alle Novelle di Pirandello per ricordare il 150° centenario della sua nascita ma lo fa anche affrontando temi civili forti, come, ad esempio, il Barbablù, messo in scena per dire no alla violenza sulle donne, o altri temi che hanno aiutato questi ragazzi a comprendere meglio il presente. Un laboratorio teatrale che non fornisce soltanto gli strumenti tecnici necessari ma, soprattutto, strumenti critici per affrontare il reale", l'emozionata Maria Rita Galati, giornalista e portavoce del Presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, ha così dato inizio alla serata inaugurale della stagione teatrale 2018-2019 della compagnia catanzarese che si è tenuta ieri sera nella suggestiva location del Museo MARCA di Catanzaro.

"Questa sera diamo inizio alla nuova stagione con una novità importante, abbiamo una nostra sede, in via Schipani. Finalmente coroniamo anche questo sogno. Non sarà soltanto una sala per fare laboratorio teatrale ma l'abbiamo denominata Sala d'Arte. Proporremo tante iniziative diverse che avranno a che fare con tutto ciò che è cultura. Cercheremo di coinvolgere tutte quelle realtà che producono cultura nella nostra città. Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto in noi ed in particolare i nostri venticinque allievi. Noi facciamo crescere poi, per fare l'attore, devono andare altrove, dove si trovano le accademie. Noi siamo contenti perché negli anni passati alcuni sono andati nelle accademie e qualcuno è diventato attore professionista, vuol dire che abbiamo seminato bene". E' un Salvatore Conforto, presidente della compagnia e consigliere nazionale ACLI, visibilmente felice ad introdurre lo spettacolo portato in scene dagli allievi del laboratorio.

Uno spettacolo che ha emozionato i numerosi presenti che hanno sfidato l'allerta meteo. La qualità messa in scena dai ragazzi ha ottenuto l'apprezzamento anche del professore Aldo Conforto, di Salvatore Venuto e di Andrea Giudice, attori molto stimati del Teatro di Calabria presenti in sala.

Per omaggiare in maniera originale il drammaturgo siciliano, la regista Romina Mazza, con la collaborazione della sua assistente Azzurra Conforto, ha ideato un'opera di teatro nel teatro ispirata a 'Sei personaggi in cerca d'autore' in cui, però, i personaggi non sono quelli della famiglia protagonista di questo famoso dramma. Essi sono personaggi protagonisti di alcune delle altre novelle più importanti del Premio Nobel. Un armonico intreccio di queste opere con lo scopo di trasmettere allo spettatore il Pirandello pensiero in merito al teatro. Un esperimento perfettamente riuscito grazie alla competenza, al talento creativo ed alla minuziosa cura dei particolari della regista, nonché alla preziosissima collaborazione della sua assistente. Romina ha creato un'opera nuova capace, però, di trasmettere i temi presenti nelle opere originali.

Alcune delle opere da cui sono stati presi in prestito i personaggi sono 'Questa sera si recita a soggetto', 'Il berretto a sonagli', 'La favola del figlio cambiato', 'I giganti della montagna' ed 'Enrico IV'.

Il pubblico ha dimostrato il suo gradimento con tre minuti di applausi che sono stati tutti per loro: Alfredo Grande, Il figlio di ghe, Ciampa, Angela Critelli, La Sgricia, Chiara Troiano, Nina Daria, Mirante Marini, Varia Nestoroff, Debora Mancuso, la Saracena, Ilaria Turrà, la fattucchiera, Ilenia Pia Ciambrone, la Contessa, Noemi Critelli, la figliastra, Roberta Platì, la sciantosa, Saverio De Filippo, Cotrone, Silvia Sestito, Beatrice, Simone Pullano, Luigi Pirandello, Stefano Cantisani, Milordino, Vincenzo Pugliese, Enrico IV, Vittorio Zofrea, Dott. Hinkfuss, il capocomico; gruppo attrici: Irene De Domenico, Lorenza Cantisani, Marilena Esposito, Roberta Paparazzo, Roberta Troiano, Susanna Quintieri, Vittoria Toraldo.

Scenografia Mattia Procopio, direttore di scena Antonella Badolato.

Saverio Fontana