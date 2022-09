Acqua: interruzione del servizio nel quartiere Lido

CATANZARO, 19 NOV - A causa di una improvvisa rottura su un tratto di condotta, é stata interrotta l'erogazione dell'acqua in parte del quartiere Lido.

Ne dà notizia l'ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che l'intervento di ripristino é in corso e a risentire dei disagi, presumibilmente fino alle ore 12 di oggi, sono le utenze di via Sant'Elena, via Cagliari, via Pisacane e zona porto.