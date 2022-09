Acqua: sospesa erogazione idrica quartieri zona Nord Palermo. Amap, rottura di una tubazione da parte di una ditta privata.

PALERMO, 21 OTT - Sospesa l'erogazione idrica in diversi quartieri di Palermo a causa della rottura di una tubazione, da parte di una ditta privata, durante i lavori per la realizzazione di un nuovo supermercato in Viale Regione Siciliana.

Lo rende noto l'Amap, la società partecipata che gestisce il servizio idrico, puntualizzando che la tubazione che alimenta tutta la zona nord della città, servita dal Serbatoio Petrazzi Basso. Pertanto, è stato necessario sospendere l'erogazione idrica con conseguenti disservizi nei quartieri: Libertà, Cantieri, Fiera, Vergine Marina-Arella, Lungomare Criostoforo Colombo, Addaura, Mondello, Castelforte - Giusino, Zona Estensione Nord (Zen), Villaggio Ruffini, Lanza di Scalea, Villa Adriana, Cruillas-Badia.

L'Azienda sta attivando il servizio sostitutivo con autobotte per le utenze sensibili.