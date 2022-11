Acquisti digitali: quali sono i settori più in salute?

La crescita dell'e-commerce negli ultimi due anni è stata a dir poco straordinaria. In Italia, dove un tempo lo shopping online veniva considerato come un'attività di nicchia, oggi è una parte indispensabile nel panorama del commercio al dettaglio, e nella vita quotidiana della maggior parte dei cittadini tricolori. Questo cambiamento non è passato inosservato: le aziende, non a caso, stanno investendo sempre più nelle piattaforme di e-commerce, per raggiungere i consumatori online. Ma quali sono i settori più in salute nella Penisola?

Settore salute e farmaci

Il settore del beauty, insieme a quello farmaceutico, è indubbiamente uno dei comparti che negli ultimi anni ha registrato i tassi di crescita più importanti. Oggi, infatti, chiunque ha la possibilità di sfruttare piattaforme online come FarmaOra ad esempio, per poter ordinare prodotti come i cosmetici per il viso, gli integratori alimentari e molto altro ancora. Inoltre, anche la vendita di farmaci online è una realtà oramai consolidata: in questo caso, però, si tratta di un settore più specifico e soggetto a regole molto ferree, per via della natura dei prodotti venduti.

Abbigliamento e accessori

Il settore della moda è uno dei più rilevanti nel panorama dell'e-commerce italiano. Negli ultimi anni, infatti, molti brand hanno deciso di investire aprendo un proprio negozio online, per poter raggiungere un numero maggiore di consumatori. I marchi più importanti del settore hanno costruito nel tempo una awareness del brand digitale davvero notevole, grazie ad una serie di attività di marketing mirate. Inoltre, questo comparto permette di accedere anche ad alcune alternative come gli outlet digitali, con capi firmati a prezzi decisamente più bassi.

Food & grocery

Il settore del food & grocery rappresenta un caso a parte. Si tratta di un comparto che ha avuto un'accelerazione da record negli ultimi anni, grazie ad alcune tendenze come il cibo biologico. La pandemia, poi, ha fornito una spinta notevole anche al settore "gemello" del food delivery, per via del lockdown e dell'impossibilità di lasciare la propria abitazione. In secondo luogo, anche le piattaforme di e-commerce dei principali supermercati sono state notevolmente potenziate, per consentire ai consumatori di fare la spesa online. Non a caso, i supermercati digitali sono in continuo aumento pure in Italia.

Conclusioni

I settori che attualmente registrano la maggiore crescita in termini di vendite online, come detto, sono quelli che hanno saputo sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dal contesto sociale (pandemia in primis). In particolare, possiamo notare la rapida ascesa dei settori salute e cura della persona, con e-commerce come FarmaOra grandi protagonisti, insieme alla moda e all'abbigliamento, e al comparto alimentare.

Ovviamente ci sono anche altri settori che hanno messo a registro dati eccezionali, come l'elettronica di consumo, in special modo se si fa riferimento alla domotica e agli elettrodomestici per la casa. Altri settori in grande ascesa sono casa e arredo, tempo libero e turismo. Quest'ultimo comparto si è ripreso dalle gravi difficoltà derivanti dalla pandemia, e ora viaggia a vele spiegate, anche per merito delle attrazioni offerte dal nostro territorio.