“AD MAIORA 2023”: viaggio nelle storie di resilienza

È ripartita nel mese di febbraio la terza stagione di AD MAIORA - Storie di resilienza, il format che con i suoi episodi vuole offrire una visione propositiva e costruttiva per il futuro. Protagonisti sono imprenditori, medici, giornalisti, artigiani, volontari, tutti accomunati da un impegno concreto per il sociale che contribuisce al miglioramento della società in cui viviamo.

Il format ideato da AD Communications nasce al tempo dell’emergenza pandemica, come spiega la giornalista e ideatrice Deborah Annolino:

“In una domenica pomeriggio del 2020, in un clima generale di incertezza e paura per la diffusione del COVID19, mi lascio ispirare dal giornalismo e in particolare dall’informazione costruttiva. Nasce l’idea di una rubrica che presto sarebbe diventato un format video “girato” tra gli ambienti di casa durante il lockdown, per raccontare storie di uomini e donne in prima linea su fronti importanti come il sociale e la solidarietà. AD MAIORA non vuole essere solo un format ma una ‘finestra sul mondo’ da cui ascoltare storie di umanità per migliorarsi e fare scorta di nuove emozioni”.

Gli episodi, condotti da Deborah Annolino e Stefano Foglia offrono testimonianze di vita concrete per trasmettere agli altri il valore di una nuova consapevolezza e ispirare fiducia.

Gli argomenti delle puntate spaziano dall’inclusione sociale alla cultura della parità di genere, dall’attenzione al nostro ecosistema - con le api simbolo di biodiversità e vita - alla convivialità di un Salotto che attorno ad un tavolo mette in rete persone con interessi diversi.

Tra le puntate, una sarà ambientata in Sicilia, nella città di Agrigento – Valle dei Templi, alla scoperta di veri e propri tesori tra natura e archeologia. Le telecamere voleranno sulla natura incontaminata del Giardino della Kolymbetra, sito tutelato e valorizzato dal Fondo Ambiente Italiano.

Tutti gli episodi saranno via via pubblicati ogni martedì nella playlist youtube AD MAIORA 2023 e sugli altri social di AD Communications.

Il format, prodotto da Ash Gray Film Production, andrà in onda anche sull’emittente televisiva dell’Emilia-Romagna TRC Bologna (canale 15 del digitale terrestre).

Media Partner di questa terza stagione sono: Italia Che Cambia, Mezzopieno, News48, Miga Web Tv, Ore12web, Buone Notizie Bologna, Il Nuovo Baracchino, Strada degli Scrittori.