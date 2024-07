Bovalino: rinnovata l’Assemblea e il Consiglio Direttivo della Consulta Giovanile del Comune di Bovalino.

BOVALINO (RC), 20 APR - (Riceviamo e pubblichiamo) “Un nuovo capitolo per i giovani della comunità”

La Consulta Giovanile del Comune di Bovalino annuncia con gioia il rinnovo del suo Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, riconfermato come Presidente Nunzio Gelonese, alla Vice-Presidenza Ludovica Ruffo e il ruolo di Segretario affidato a Elisa Cartisano. La nuova assemblea conta oltre 15 membri attivi tra giovani di tutte le fasce d’età. Tale rinnovo è un importante passo avanti nel coinvolgimento e nell’empowerment dei giovani della comunità. L’Assemblea, composta da giovani attivi e motivati, ha eletto il nuovo consiglio direttivo che guiderà la Consulta nei prossimi due anni.

Questo rinnovo rappresenta un’opportunità per i giovani di Bovalino di assumere un ruolo attivo nella definizione del proprio futuro e nel contribuire al miglioramento della comunità locale. La nuova assemblea è composta da membri che portano una vasta gamma di esperienze, competenze e prospettive, garantendo una rappresentanza inclusiva e diversificata degli interessi giovanili.

“E’ un onore e una responsabilità essere eletti ancora una volta come membri del nuovo consiglio direttivo e far parte dell’Assemblea della Consulta Giovanile”, ha dichiarato il Presidente Nunzio Gelonese: “”Siamo entusiasti di lavorare a stretto contatto con le istituzioni, le scuole e le associazioni e affrontare le sfide che riguardano noi giovani, per creare opportunità significative per il nostro sviluppo personale e professionale.”

L’assemblea della Consulta Giovanile s’impegna a continuare il lavoro svolto in passato, focalizzandosi su temi cruciali come l’istruzione, l’occupazione, la partecipazione civica e la sostenibilità ambientale. Inoltre, la Consulta Giovanile s’impegna a rafforzare i legami con la comunità locale, incoraggiando un dialogo aperto e inclusivo e creando spazi per l’espressione e la condivisione delle idee dei giovani.

Il rinnovo del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea della Consulta Giovanile del Comune di Bovalino segna un nuovo capitolo emozionante nella storia della partecipazione giovanile nella nostra comunità. Siamo pronti a portare avanti questa importante missione e a lavorare insieme per un futuro migliore per tutti.

La Consulta Giovanile Bovalinese