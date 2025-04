173° Anniversario della Polizia: eventi a Soverato, Reggio, Cosenza, Crotone e Vibo

Festa della Polizia in Calabria: celebrazioni in tutte le province per il 173° anniversario del Corpo

Eventi a Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia per celebrare l’impegno della Polizia di Stato al servizio dei cittadini

Calabria – La Festa della Polizia di Stato, giunta alla 173ª edizione, è stata celebrata con grande partecipazione in tutte le province calabresi. Le cerimonie ufficiali si sono svolte a Soverato (CZ), Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, sottolineando l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nella tutela della legalità e nella prevenzione del crimine.

Catanzaro: focus su prevenzione e nuove tecnologie

A Soverato, presso il Teatro Comunale, il Questore di Catanzaro Giuseppe Linares ha illustrato i risultati operativi delle varie divisioni della Questura, annunciando progetti innovativi per il potenziamento della prevenzione. Tra questi, la “stanza di ascolto protetto” per vittime di violenza e il Protocollo Zeus, firmato con il Centro Calabrese di Solidarietà, dedicato al recupero degli uomini maltrattanti.

“Grazie anche al sostegno del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, stiamo dotando la Questura dei più avanzati sistemi di controllo del territorio – ha dichiarato Linares – ma per volare in alto serve l’impegno quotidiano di ogni operatore”.

Reggio Calabria: la lotta alla ’ndrangheta al centro dell’azione

All’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Questore Salvatore La Rosa ha evidenziato il lavoro svolto dalla Polizia in un anno di intensa attività. “In cima alle nostre priorità – ha detto – c’è la lotta alla ’ndrangheta, una presenza che soffoca il territorio”.

Rafforzata la Squadra Mobile e consolidata la sinergia con la magistratura, in particolare con la DDA, la Procura di Palmi, di Locri e quella dei Minorenni. “Ma senza una rivoluzione culturale che parta dai giovani – ha avvertito La Rosa – non potremo mai sconfiggere definitivamente la criminalità organizzata”.

Cosenza: operazioni antidroga e azioni decisive contro la criminalità

In Piazza 11 Settembre, il Questore Giuseppe Cannizzaro ha rimarcato l’abnegazione della Polizia nella difesa delle libertà dei cittadini. Tra le principali operazioni, spiccano:

Il blitz antidroga contro un’organizzazione transnazionale operante tra Italia e Olanda, con il sequestro di oltre una tonnellata di marijuana ; L’operazione Recovery , con 137 misure cautelari per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti; Il ritrovamento della neonata Sofia , rapita da una clinica e rintracciata grazie all’efficienza investigativa della Squadra Mobile.



Crotone: attenzione ai giovani, al bullismo e alla violenza di genere

La celebrazione a Crotone è iniziata con la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti, alla presenza del Prefetto Ferraro. Successivamente, al Teatro “Scaramuzza”, il Questore Renato Panvino ha affrontato temi delicati come il cyberbullismo, il consumo di stupefacenti tra i giovani e la violenza sulle donne.

“L’amore non può mai manifestarsi con la violenza – ha dichiarato Panvino – ma solo con il rispetto e il confronto”. Il Questore ha inoltre lanciato un appello alla legalità, denunciando senza mezzi termini le infiltrazioni mafiose negli enti locali: “Lo Stato interviene con decisione quando emergono situazioni inaccettabili”.

Vibo Valentia: più sicurezza e presenza sul territorio

A Vibo Valentia, il Questore Rodolfo Ruperti ha ribadito il significato del motto “Esserci Sempre”, evidenziando il lavoro quotidiano della Polizia al fianco dei cittadini. “Solo nell’ultimo anno – ha affermato – sono state controllate oltre 200.000 persone e quasi 110.000 veicoli, con un’attenzione particolare alle aree frequentate dai giovani”.

Fondamentale la collaborazione tra forze dell’ordine e Polizie locali, che ha permesso un controllo capillare e una maggiore percezione di sicurezza in tutta la provincia.