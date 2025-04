Fabio Celia lascia il PD: "Nel Gruppo Misto per contribuire di più alla mia città"

CATANZARO – Fabio Celia, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, ha annunciato ufficialmente la sua uscita dal partito per aderire al Gruppo Misto, motivando la scelta con un’esigenza di maggiore incisività nel rispondere ai bisogni della città e dei suoi cittadini.

“Ho deciso di lasciare il PD e di aderire al Gruppo Misto. Una decisione la mia maturata da molto tempo, perché credo di dare un contributo più fattivo per la crescita della mia città e per le necessità dei cittadini”, ha dichiarato Celia in una nota diffusa alla stampa.

Un addio con gratitudine: “Auguro ogni bene a chi resta.”

Nonostante la rottura con il Partito Democratico, Celia ha voluto rivolgere parole di ringraziamento e rispetto alla comunità politica con cui ha condiviso anni di militanza e impegno:

“Ringrazio tutta la comunità politica del Partito Democratico, il circolo di Catanzaro Lido, il segretario cittadino Antonio Calogero, quello provinciale Domenico Giampà, il segretario regionale Nicola Irto, la presidente dell’Assemblea regionale Giusy Iemma, la dirigente nazionale Jasmine Cristallo, tutti gli amici e i compagni, a cui auguro ogni bene e di continuare il percorso proficuo da sempre portato avanti.”

Una dichiarazione che non chiude una porta con polemica, ma piuttosto apre un nuovo capitolo con rispetto e senso istituzionale.

Una scelta politica, ma anche personale

La decisione di Celia riflette una volontà di agire con maggiore libertà e pragmatismo in un contesto locale che, secondo lui, necessita di risposte concrete, rapide e libere da vincoli partitici. La sua adesione al Gruppo Misto rappresenta un cambio di rotta non solo politico ma anche strategico, volto – secondo quanto emerso – a rafforzare la connessione diretta con le esigenze della cittadinanza catanzarese.

Le implicazioni per il Consiglio comunale

L’uscita di Fabio Celia dal PD arriva in un momento delicato per gli equilibri politici interni al Comune di Catanzaro. Sebbene l’ex capogruppo non abbia ancora chiarito se la sua sarà un’opposizione più autonoma o un’azione di supporto mirato all'amministrazione, la sua presenza nel Gruppo Misto sarà sicuramente monitorata con attenzione dagli osservatori locali.

Un volto noto della politica catanzarese

Attivo da anni nella scena politica cittadina, Celia è stato spesso considerato un riferimento per le istanze sociali e territoriali, con un approccio che ha sempre cercato di mediare tra le esigenze del partito e quelle dei cittadini. Il suo passaggio al Gruppo Misto, in quest’ottica, potrebbe rappresentare un ritorno a una politica più “di strada”, più vicina al tessuto reale del territorio.